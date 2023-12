Fuite DLC Elden Ring : Shadow of the Erdtree pourrait sortir en février 2024

La date de sortie du DLC Shadow of the Erdtree d'Elden Ring aurait fuité suite à une collaboration avec Thrustmaster, un fabricant américain spécialisé dans les périphériques de jeu vidéo (manettes, joysticks et volants).

DLC d’Elden Ring : un vent d’excitation souffle chez les fans

L’annonce du futur DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring a suscité une grande impatience parmi les fidèles de FromSoftware. Selon une nouvelle fuite, la sortie de ce contenu additionnel tant attendu pourrait être imminente. En effet, le studio japonais a révélé Shadow of the Erdtree en février dernier, mais est resté silencieux depuis. Aucune date de sortie ou extrait n’a été partagé. Toutefois, les dernières informations indiquent que le retour aux Lands Between pourrait se produire en février 2024 sur consoles et PC, soit un an après l’annonce de l’extension.

There is a new collab between Elden Ring and a controller company clebrating the release of “Shadow of the Erdtree.”

This claims that they can be synced with the DLC release on Elden Ring’s Anniversary, which is February 25th.

The page has since been taken down. pic.twitter.com/tG8KoFwAJ4 — Ziostorm (@Ziostorm1) December 15, 2023

L’avenir d’Elden Ring : qu’attendre de Shadow of the Erdtree ?

Il est difficile de dire avec précision ce que comprendra le DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring. Néanmoins, il semble qu’il s’agira d’une extension axée sur l’histoire, succédant à un DLC gratuit orienté PvP. L’image partagée par FromSoftware lors de l’annonce du jeu suggère un focus sur Miquella, le frère jumeau de Malenia. Cependant, la place de Shadow of the Erdtree dans la chronologie reste un mystère.

La preuve potentielle d’une sortie de Shadow of the Erdtree en février 2024 provient d’une collaboration fuitée puis supprimée entre Elden Ring et Thrustmaster. Cette collaboration promet une gamme de contrôleurs Elden Ring, dont le premier devrait sortir en février 2024 pour “coïncider avec la nouvelle extension Shadow of the Erdtree“.

Et après 2024 ?

La collaboration avec Thrustmaster mentionne également d’autres projets inédits comme un “événement majeur d’Elden Ring ou une nouvelle extension de jeu en 2025“. Bien que cette information soit plus vague, elle laisse entrevoir la possibilité d’un contenu significatif d’Elden Ring en 2025.