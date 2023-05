Elden Ring s’est déjà écoulé à plus de 20,5 millions d’exemplaires

Selon Bandai Namco, Elden Ring s'est écoulé à 20,5 millions de copies. La place dans la liste des jeux les plus vendus de tous les temps n'est plus très loin.

Dire que le jeu vidéo Elden Ring est un énorme succès est un doux euphémisme. Les critiques, tant des joueurs que des professionnels du secteur, étaient dithyrambiques. Outre sa difficulté, tout à fait assumée, le jeu propose une vraie immersion dans un royaume extrêmement riche avec des détails à n’en plus finir et des personnages, alliés ou non, très réussis. Les chiffres de vente sont là pour le prouver. Le titre s’est aujourd’hui écoulé à 20,5 millions de copies.

Selon Bandai Namco, Elden Ring s’est écoulé à 20,5 millions de copies

En un peu plus d’un an, Elden Ring s’est donc vendu à approximativement 20,5 millions d’exemplaires. C’est tout du moins ce que l’on peut lire dans un rapport transmis aux investisseurs et découvert par un utilisateur du forum ResetEar. “Les ventes répétées de titres existants comme Elden Ring étaient fortes, notamment en Europe, [avec] des ventes mondiales atteignant les 20,5 millions”, écrit notamment Bandai Namco dans ce document.

L’éditeur ajoute par ailleurs qu’il s’attend, logiquement, à “un recul” de ces ventes du jeu. Ceci étant dit, si Elden Ring continue de se vendre et qu’il peut encore grappiller quelques millions de copies supplémentaires, il pourrait atterrir dans le cercle très restreint des jeux les plus vendus de tous les temps, une liste dans laquelle on trouve des titres comme God of War (2018) et Grand Theft Auto V.

La place dans la liste des jeux les plus vendus de tous les temps n’est plus très loin

Cette barrière symbolique survient environ un an après que Elden Ring a connu le meilleur lancement de tous les temps pour un jeu de FromSoftware. En seulement 18 jours, Bandai Namco écoulait 12 millions de copies de cet action RPG. Impressionnant pour un jeu qui ne devait se vendre qu’à 4 millions de copies en cinq jours. Cette énorme performance d’Elden Ring place aujourd’hui le studio FromSoftware dans une position très délicate face à son prochain jeu, Armored Core VI. Il s’agira de faire tout aussi bien, a fortiori avec un opus qui sera le premier en près de dix ans pour cette franchise. À suivre !