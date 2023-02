Elden Ring : FromSoftware annonce le DLC Shadow of the Erdtree

Le DLC Shadow of the Erdtree de l'action-RPG en monde ouvert Elden Ring est en cours de développement au sein du studio japonais FromSoftware.

Les rumeurs disaient vraies, Elden Ring va se doter d’une extension nommée Shadow of the Erdtree d’ici les prochains mois sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Steam. Nous n’avons pas de détails sur l’histoire ou le contenu de Shadow of the Erdtree pour le moment.

Cependant, la première image partagée par le studio japonais FromSoftware est suffisante pour alimenter des semaines de spéculation de la part des fans. Qui monte le cheval Torrent ? Certains pensent qu’il s’agit de Miquella, tandis que d’autres suggèrent Marika. Et que se passe-t-il avec l’Erdtree en arrière-plan ? Est-il en train de pourrir ? Est-il dévoré par un autre arbre ? S’agit-il seulement de l’Erdtree, ou peut-être de l’Haligtree ? Le mystère est entier…

Du teasing pour Shadow of the Erdtree, le DLC de Elden Ring

Un porte-parole de FromSoftware déclare :

Nous espérons que vous attendez avec impatience de nouvelles aventures dans l’Entre-Terre. Lève-toi, Sans-Éclat, et ensemble marchons vers un nouveau chemin.