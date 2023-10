Foundry : le nouveau concurrent de Satisfactory par Paradox Interactive

Le mélange parfait entre le jeu de construction et la simulation de construction d'usine.

Après avoir commencé par l’extraction et le traitement manuels de ressources, la fabrication de machines et le développement de technologies pour la construction d’une usine automatisée et autosuffisante, les joueurs de Foundry vont pouvoir automatiser l’ensemble de la chaîne de production en fonction de leurs plans précis. Ils devront ensuite faire face à différents défis logistiques, tels que les réseaux de canalisations et les systèmes d’alimentation électrique, afin d’étendre leurs lignes de production en constante croissance.

Un trailer pour Foundry

Patrik Meder, vice-président du studio canadien Channel 3 Entertainment, a déclaré :

Les réactions extrêmement positives que nous avons reçues pour l’alpha de Foundry sur Itch.io étaient encourageantes et ont mis en évidence l’immense potentiel du jeu. Pour réaliser pleinement ce potentiel, il était essentiel de collaborer avec le partenaire idéal. Le fait d’être édité par Paradox Interactive nous permet de réaliser la vision et les ambitions que nous avons pour Foundry.

Sebastian Forsström, producteur exécutif chez Paradox Interactive, a ajouté :

Foundry est un jeu unique qui a déjà reçu des réactions positives de la part des premiers testeurs et nous sommes très enthousiastes à propos de ce projet. Nous sommes fiers de travailler avec Channel 3 Entertainment pour offrir aux joueurs la simulation ultime de construction d’usine.

Si une démo de Foundry jouable en solo ou à plusieurs sera disponible durant le Steam Next Fest du 9 au 16 octobre prochain, la date de sortie du jeu de gestion n’est pas encore connue.