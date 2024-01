Fossil arrête la production de smartwatches mais garantit des mises à jour pendant encore quelques années

La société a annoncé sa décision de se retirer du marché des montres intelligentes.

Tl;dr Fossil se retire officiellement du marché des montres intelligentes.

Des mises à jour seront toujours fournies pour les modèles existants.

La société se recentre sur les bijoux, montres traditionnelles, et articles en cuir.

La décision décevra ceux qui espéraient une Gen 7.

Adieu au marché des montres intelligentes par Fossil

Mettons fin aux spéculations : Fossil abandonne définitivement le monde des montres intelligentes. Après plusieurs mois d’incertitude concernant l’avenir de son catalogue Wear OS, qui n’a pas vu l’ajout de nouveaux modèles depuis la Gen 6 en 2021, la société a confirmé vendredi à The Verge qu’elle quittait le secteur.

Un réalignement stratégique nécessaire

Dans une déclaration à The Verge, un porte-parole a indiqué que Fossil Group a “pris la décision stratégique de sortir du secteur des montres intelligentes“, évoquant le paysage en constante évolution de l’industrie. Fossil a décidé de rediriger ses ressources pour soutenir les segments fondamentaux de son activité qui continuent à offrir de solides opportunités de croissance : la conception et la distribution de montres traditionnelles, de bijoux et de maroquineries innovantes sous ses propres marques et celles sous licence.

Déception pour les fans de montres intelligentes Fossil

Ceux qui espéraient ardemment l’arrivée d’une Gen 7 seront probablement déçus. Bien qu’étant critiquées pour leur autonomie limitée, les montres intelligentes Fossil se distinguaient par leur design attrayant.

Même si la production de nouveaux modèles est terminée, il est important de noter que Fossil continue de soutenir ses anciennes montres intelligentes et fournira des mises à jour “pour les prochaines années“.