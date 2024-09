Focus sur la PS5 Pro : date de sortie, caractéristiques, prix et précommandes

La PS5 Pro, prévue pour le 7 novembre 2024, promet des performances graphiques inégalées grâce à une amélioration du GPU, un ray tracing avancé et une technologie d’upscaling IA. Conçue pour les joueurs exigeants, elle vise à offrir des jeux en 8K et des taux de rafraîchissement élevés.

Tl;dr Sony a officiellement dévoilé la PS5 Pro, une console plus puissante mais plus chère.

La PS5 Pro offre des graphismes améliorés et une meilleure performance en jeu.

Elle intègre des technologies comme le PlayStation Spectral Super Resolution et le PS5 Pro Game Boost.

La PS5 Pro sera disponible le 7 novembre 2024 au prix de 799,99 euros.

Sony lève le voile sur la PS5 Pro

Sony a récemment dévoilé la tant attendue PS5 Pro lors d’une présentation technique de 9 minutes animée par Mark Cerny, l’architecte en chef des consoles PlayStation. Bien que plus coûteuse, la PS5 Pro offre des avancées significatives par rapport à la PS5.

The journey continues with PlayStation 5 Pro. ⚬ Larger GPU

⚬ Advanced ray tracing

⚬ AI-Driven upscaling

⚬ PlayStation Spectral Super Resolution Full details: https://t.co/TzMEbfbaH8 pic.twitter.com/kXu69olPNZ — PlayStation (@PlayStation) September 10, 2024

Une console plus puissante pour une meilleure expérience de jeu

La PS5 Pro se distingue par sa capacité à concilier haute définition et performance, offrant ainsi des graphismes précis et un gameplay fluide. Trois caractéristiques clés permettent cette prouesse :

Un GPU amélioré , offrant 67% de Compute Units en plus et une mémoire 28% plus rapide, se traduisant par un rendu de jeu jusqu’à 45% plus rapide.

, offrant 67% de Compute Units en plus et une mémoire 28% plus rapide, se traduisant par un rendu de jeu jusqu’à 45% plus rapide. Un ray tracing plus puissant , permettant des reflets et réfractions de lumière plus dynamiques. Selon Sony, cette technologie permet de projeter la lumière à une vitesse double ou triple de celle de la PS5.

, permettant des reflets et réfractions de lumière plus dynamiques. Selon Sony, cette technologie permet de projeter la lumière à une vitesse double ou triple de celle de la PS5. Le PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), une technologie d’upscaling basée sur l’IA, qui offre des images plus nettes tout en maintenant des taux d’images élevés.

Des fonctionnalités supplémentaires pour une compatibilité étendue

La PS5 Pro introduit également le « PS5 Pro Game Boost », une fonctionnalité qui peut être appliquée à plus de 8500 jeux PS4 compatibles avec la PS5 Pro. Sony affirme que cette fonctionnalité « peut » aider à stabiliser ou améliorer la performance des jeux PS4 et PS5 supportés. Par ailleurs, la PS5 Pro prend en charge le Wi-Fi 7 (là où il est disponible), le VRR et le jeu en 8K.

Un prix élevé pour une console de pointe

La PS5 Pro de Sony ne sera pas donnée : son prix s’élève à 799,99 euros. Ce tarif inclut la console, un SSD de 2TB, une manette sans fil DualSense et une copie numérique d’Astro’s Playroom. Les pré-commandes de la PS5 Pro débuteront le 26 septembre 2024, pour une sortie officielle le 7 novembre 2024.