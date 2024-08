Sony dévoile de nouveaux écouteurs d’entrée de gamme avec un mode transparent et une autonomie améliorée

Les WF-C510, d'une valeur de 70$, se distinguent par une caractéristique pratique que la plupart des écouteurs bon marché n'offrent pas.

TL;DR Sony introduit ses nouveaux écouteurs WF-C510 à 60$

Ces écouteurs ont une autonomie de 11 heures et une taille réduite

Les WF-C510 peuvent être précommandés dès maintenant

Une offre économique renouvelée par Sony

L’année 2021 a été marquée par une amélioration significative du catalogue d’écouteurs abordables de Sony à travers l’introduction des WF-C500. Vendus à 100$, ces écouteurs se démarquaient par leur design innovant, une durée de vie de la batterie de 10 heures, et le support pour le 360 Reality Audio. Cependant, Sony présente à présent un nouveau modèle encore plus économique, les WF-C510, disponibles pour seulement 60$.

Un design conçu pour être économique et efficace

Pour ce tout dernier modèle, Sony a repensé et optimisé le design de manière spectaculaire. L’entreprise propose une diminution de 20% de la taille et de 15% du poids par rapport à son prédécesseur, le C500. Inutile donc d’user de superlatif pour décrire la plus petite conception d’écouteurs de type fermé que Sony ait jamais conçue. Quant à leur durabilité, les C510 maintiennent la norme IPX4 de leur prédécesseur, assurant une utilisation fiable même lors des séances de sport.

Une attention particulière a été apportée à l’aspect environnemental. En effet, le boîtier des écouteurs et leur étui sont fabriqués en plastique recyclé. Le mode son ambiant (transparence) est aussi de la partie, un atout notable surtout que ces écouteurs ne sont dotés d’aucune fonction de réduction active du bruit (ANC).

Une grande autonomie avec une fonction de charge rapide

Sony a également augmenté la durée de vie de la batterie, passant de dix à 11 heures. Le boîtier de recharge offre comme le précédent modèle de quoi recharger entièrement les écouteurs une fois. Un bonus intéressant est l’ajout de la fonction « quick-charge » qui procure une heure d’écoute après seulement cinq minutes de recharge.

Les amoureux de la musique apprécieront aussi la possibilité de modifier les réglages via l’application dédiée de Sony, ainsi que la compatibilité avec le 360 Reality Audio et le DSEE upscaling, un outil qui récupère les détails perdus suite à la compression.

Les WF-C510 sont déjà disponibles en précommande en noir, bleu, blanc et jaune. Les livraisons débuteront au mois de septembre.