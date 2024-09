Sony officialise sa PS5 Pro : une console haut de gamme au prix colossal

L'entreprise aspire à minimiser l'importance du choix entre les modes de fidélité et de performance. Ce choix sera-t-il vraiment sans conséquence pour l'utilisateur ?

Tl;dr Sony annonce officiellement la PS5 Pro à 800 €, disponible dès le 7 novembre.

La PS5 Pro propose des améliorations notables par rapport à la PS5 originale, notamment un GPU plus grand et une technologie d’IA pour l’upscaling.

De nombreux jeux, dont The Last of Us Part 2 Remastered et Marvel’s Spider-Man 2, bénéficieront de ces améliorations.

La PS5 Pro est plus puissante sans être plus grande que le modèle original et offre 2 To de stockage intégré.

La PS5 Pro de Sony officiellement annoncée

Sony a levé le voile sur la très attendue PS5 Pro. Cette nouvelle console, dont le lancement est prévu pour le 7 novembre, affiche un prix de 800 €. Les précommandes débuteront le 26 septembre. Cependant, ceux qui souhaitent un lecteur de disque ou un socle vertical devront payer un supplément.

Des améliorations significatives

Le géant de l’électronique a mis l’accent sur trois améliorations clés de la PS5 Pro par rapport à la PS5 originale sortie en 2020 : un GPU plus grand, un ray-tracing avancé et une mise à l’échelle pilotée par l’IA.

Le GPU de la PS5 Pro possède 67% d’unités de calcul en plus et une RAM 28% plus rapide que la PS5 standard. Selon Mark Cerny, l’architecte en chef de la console, cela permettra d’obtenir un rendu jusqu’à 45% plus rapide. De plus, la technologie d’IA pour l’upscaling de Sony, appelée PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), promet des performances de ray-tracing jusqu’à trois fois plus rapides.

Des jeux optimisés pour la PS5 Pro

Sony a bien sûr prévu de mettre à jour ses jeux pour tirer parti de ces améliorations. Des titres comme The Last of Us Part 2 Remastered, Ratchet and Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West et Marvel’s Spider-Man 2 bénéficieront d’une fidélité visuelle et/ou de taux de rafraîchissement améliorés. Des partenaires tiers prévoient également d’exploiter la puissance supplémentaire de la PS5 Pro, avec des mises à jour prévues pour des jeux comme Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2 et Final Fantasy 7 Rebirth.

Une console plus puissante au même format

Malgré sa puissance accrue, la PS5 Pro n’est pas plus grande que le modèle original. Elle a la même hauteur que la PS5 originale et la même largeur que le modèle sans disque. De plus, elle est livrée avec 2 To de stockage intégré, contre 1 To pour les modèles précédents.

La PS5 Pro offre donc une véritable amélioration matérielle pour les joueurs, malgré son prix qui pourrait en dissuader certains. Avec plus de 61,7 millions d’unités de PS5 vendues au 30 juin 2024, Sony est en bonne voie pour continuer à dominer ce cycle de console.