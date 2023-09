Final Fantasy VII : Ever Crisis va sortir sur PC via Steam

Square Enix annonce que la version PC de Final Fantasy VII : Ever Crisis est actuellement en cours de développement et partagera ses données avec la version mobile.

Disponible sur iOS via l’App Store et Android via le Google Play Store depuis le 7 septembre dernier, Final Fantasy VII : Ever Crisis permet aux fans de la licence de revivre les moments les plus mémorables de FF7 et découvrir les péripéties de Sephiroth durant sa jeunesse. Ils ont la possibilité de suivre les histoires classiques et nouvelles de l’univers de Final Fantasy 7 dans un style rétro combiné à des graphismes modernes.

Sur les smartphones comme sur PC, les joueurs peuvent réunir leurs personnages préférés et personnaliser chacun d’entre eux avec des équipements et des armes emblématiques pour vaincre de puissants adversaires en mode de combat solo ou coopératif.

FF7 à la sauce mobile

Final Fantasy VII : Ever Crisis permet également de se plonger dans des combats à base de commandes, au rendu remarquable et au rythme effréné, issus de l’Active Time Battle de FF7, désormais remaniés pour une lecture fluide sur les appareils mobiles. Ces derniers mettent en avant les éléments classiques du JRPG de Square Enix tels que les capacités spéciales des personnages, les matérias, les invocations et les limit breaks tout en offrant des fonctionnalités supplémentaires pour les appareils mobiles telles que le mode automatique, le système de contrôle de la qualité et le système de gestion de l’information.