Fin d’une incroyable série de succès Disney au box-office depuis 2014 en 2023

Disney, réputé depuis longtemps comme l'un des studios de divertissement les plus prospères, a vu sa longue série de succès s'arrêter en 2023. Que s'est-il donc passé cette année pour mettre fin à ce règne ?

Tl;dr Disney a connu un déclin en 2023, malgré son 100ᵉ anniversaire.

Le géant du divertissement peine à s’adapter aux préférences changeantes du public.

Disney a produit de nombreux films en 2023, mais aucun n’a atteint le milliard de dollars.

2024 pourrait être une année de rédemption pour Disney avec de gros films prévus.

Un anniversaire sombre pour Disney

Considéré comme un géant du divertissement, Disney a connu une année 2023 difficile. Malgré le fait qu’il s’agissait de son 100ᵉ anniversaire, l’entreprise a connu son année la plus difficile et la plus décevante à ce jour. Même face à des succès cinématographiques tels que Barbie, The Super Mario Bros. Movie et Oppenheimer, aucun projet Disney n’a réussi à se démarquer.

Une performance en déclin

La performance en baisse de Disney soulève des questions sur la capacité de l’entreprise à s’adapter aux préférences changeantes du public. Le contenu qu’elle propose ne semble pas trouver d’écho auprès des cinéphiles. Le paysage du divertissement est en constante évolution, et malgré une base de fans fidèles et une reconnaissance massive de la marque, Disney devra développer et mettre en œuvre une vision nouvelle et convaincante pour retrouver sa place de maître conteur.

Une série de déceptions

Disney a prouvé à maintes reprises sa capacité à créer des histoires qui attirent et captivent le public. Cependant, 2023 a été une exception. De La Petite Sirène à Indiana Jones and the Dial of Destiny, en passant par Elemental de Pixar, aucun film n’a réussi à réaliser de véritables prouesses au box-office. Même Marvel, généralement une valeur sûre, n’a pas connu de grand succès cette année.

Un avenir prometteur ?

Malgré une année difficile, il est encore trop tôt pour tirer un trait sur Disney. L’année 2024 s’annonce prometteuse, avec plusieurs gros films prévus, comme la suite de Inside Out et Mufasa, la suite du très populaire Le Roi Lion en live-action. De plus, Disney a de nombreux projets intéressants en cours chez 20th Century Studios, notamment le spin-off de X-Men, Dark Phoenix et Deadpool 3.