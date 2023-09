Face à la grogne, Unity annonce les termes de sa reddition. Des changements conséquents pour une règle plus juste.

Unity a annoncé des concessions significatives concernant sa nouvelle tarification pour les développeurs. Après avoir dévoilé des changements importants à venir il y a une dizaine de jours, dont des frais par installation qui, selon nombre de développeurs, pourraient mettre fin à des sociétés entières, l’entreprise a publié un nouveau plan venant arrondir sérieusement les angles.

Face à la grogne des développeurs, Unity annonce les termes de sa reddition

La modification la plus importante est probablement que les utilisateurs sur l’offre Unity Personal ne seront plus soumis à cette commission Unity Runtime Fee. Cette dernière aurait forcé les petits développeurs à payer chaque fois que leur jeu est installé (même dans le cas d’une réinstallation par un même utilisateur). Avec la nouvelle règle, les utilisateurs de l’offre Unity Personal peuvent gagner jusqu’à 200 000 $ sans changer d’offre – contre 100 000 $ auparavant. De plus, l’entreprise retire l’obligation de faire apparaître l’écran “Made with Unity”.

Les développeurs sur les offres Unity Pro et Enterprise, eux, n’auront plus à s’inquiéter du Unity Runtime Fee avant le passage à la prochaine version LTS du moteur qui doit arriver en 2024. Les jeux actuels et projets en développement basés sur les versions de Unity plus anciennes ne seront pas soumis à cette commission. Celle-ci ne sera prélevée que pour les jeux qui utiliseront cette future version. “Nous nous assurerons que vous pouvez rester sur les mêmes termes selon la version de l’éditeur Unity que vous utilisez – tant que vous utilisez cette version”, écrivait le responsable de Unity Create, Marc Whitten.

Des changements conséquents pour une règle plus juste

Les développeurs sur les offres Unity Pro et Enterprise concernés par la Unity Runtime Fee, eux, devront s’acquitter soit de 2,5 % de leurs revenus, soit d’un “montant calculé sur le nombre de gens qui s’engagent avec leur jeu chaque mois”. Une page dédiée clarifie aussi les choses, laissant entendre que la méthode précédente qui aurait fait payer les développeurs deux fois si un même utilisateur désinstallait et réinstallait son jeu (ou le téléchargeait sur un autre appareil) est totalement annulée. Par ailleurs, Unity indique que les développeurs communiqueront eux-mêmes les chiffres déterminant le montant de cette commission et qu’ils paieront toujours le montant le mois élevé des deux.

Unity indique aussi qu’aucun jeu générant moins de 1 million de dollars de revenus dans ces douze premiers mois ne sera soumis à cette commission.

Marc Whitten est clairement désolé : “Je veux commencer par vous dire : Je suis désolé. […] Nous aurions dû discuter davantage avec vous et prendre davantage en considération vos retours avant d’annoncer notre nouvelle politique de Runtime Fee. Notre objectif avec cette directive est de nous assurer que nous puissions continuer de vous aider, aujourd’hui et à l’avenir, et que nous puissions continuer d’investir dans notre moteur. C’est vous qui rendez Unity si formidable, et nous savons que nous devons écouter, et travailler dur pour gagner votre confiance. Nous avons entendu vos craintes et nous procédons à ces changements en réponse à ces dernières.”