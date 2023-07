Face à la grève des acteurs et scénaristes, Netflix propose un job dans l'IA à 900 000 $ annuel. La situation est très tendue actuellement à Hollywood.

Quand la grève des acteurs et scénaristes à Hollywood prendra-t-elle fin ? Il semblerait que les grandes sociétés soient prêtes à s’engage pour une longue bataille, ce qui a motivé Netflix à proposer une offre d’emploi pour un responsable machine learning. Ce poste serait rémunéré entre 300 000 et 900 000 $ par an, là où de nombreux acteurs gagnent environ 200 $ par jour, selon la SAG-AFTRA. Le rôle que l’IA jouera dans le divertissement est l’un des principaux éléments contestés par les grévistes.

Selon l’offre d’emploi, l’intelligence artificielle sera utilisée pour “créer de bons contenus” et pas simplement développer de nouveaux algorithmes pour recommander des séries et des films. L’offre fait aussi allusion à un effort bien plus important du géant du streaming d’intégrer l’intelligence artificielle dans “tous les aspects de ses affaires”. Une section à part entière du site de la société explique que Netflix utilise l’IA “pour optimiser la production de films et séries TV originales.”

Ce n’est pas le seul poste autour de l’IA qui promet un énorme salaire. Netflix cherche aussi un directeur technique pour l’IA générative dans son studio naissant de jeux vidéo, pour un salaire annuel pouvant atteindre les 650 000 $, comme le rapporte The Intercept. Ces efforts portent déjà leurs fruits puisque Netflix diffuse actuellement une émission de téléréalité de rencontre et de séduction espagnole baptisée Deep Fake Love qui scanne les visages des participants pour créer des deepfakes générés par l’IA et son studio de jeux vidéo utilise l’IA générative pour composer une histoire et des dialogues.

Tout ceci survient après que les acteurs en grève ont rejeté une proposition de l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) qui offrait 200 $ pour les acteurs qui accepteraient de se faire scanner pour que leurs représentations virtuelles puissent être utilisées dans des CGI améliorées par l’IA, et ce, sans limite dans le temps. La SAG-AFTRA explique que l’entreprise sera “propriétaire du scan, de leur image, de leur représentation et pourra l’utiliser pour l’éternité dans les projets qu’elle veut sans consentement ni compensation.”