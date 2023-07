L'onglet "Mon Netflix" vient faire du ménage dans l'interface du service. Voilà qui devrait permettre de trouver plus facilement du contenu.

L’interface de Netflix peut parfois vous faire passer par de nombreux écrans et autres onglets juste pour trouver votre prochaine série, mais la situation devrait être simplifiée désormais. En effet, le service de streaming déploie actuellement un onglet “Mon Netflix” sur iOS – au début du mois d’août sur Android – qui regroupe tout ce que vous regardez ou voulez regarder. Cela inclut les vidéos en cours et les téléchargements, bien sûr, mais aussi les éléments de Ma Liste, les notifications, les séries avec des bandes-annonces que vous avez vues et autres contenus distinctifs. En théorie, vous devriez pouvoir commencer une série sans vous souvenir précisément comment vous l’avez découverte.

Cet onglet sera disponible dans le monde entier et viendra remplacer la section Téléchargements quand il sera déployé. Netflix précise que son contenu grandira au fur et à mesure que vous interagirez avec la plateforme. Autrement dit, n’hésitez pas à laisser des J’aime ou à ajouter des contenus à votre liste. L’onglet Home, quant à lui, reste en place, pour pouvoir découvrir de tout nouveaux contenus.

Dans une certaine mesure, l’arrivée de cet onglet est aussi une preuve de la reconnaissance par Netflix que son interface utilisateur peut parfois être un peu lourde lorsque l’on tente de trouver un contenu à regarder. Et c’est aussi une méthode supplémentaire pour faire revenir les utilisateurs. En théorie, vous devriez être plus enclin à rester abonné(e) si vous n’avez aucune difficulté à trouver vos prochains contenus. Ceci devrait aussi aider Netflix à multiplier les interactions et à identifier les contenus populaires avec davantage de métriques que le seul comptage de visionnages.

Cette fonctionnalité ne permettra pas, à elle seule, de faire croître encore la base d’utilisateurs de la plateforme, mais cela pourrait inciter les indécis à opter pour Netflix au lieu d’Amazon, par exemple, ou les convaincre de rester.