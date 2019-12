Et si Apple lançait un Mac dédié au gaming en 2020 ?

Pour jouer aux jeux vidéo, il y a les consoles, bien sûr, mais aussi les ordinateurs. Sur ce segment, ce sont les PC qui prédominent. Les Mac ne sont pas des machines réputées pour jouer. Et si la firme de Cupertino lançait justement un Mac dédié au gaming ?

Actuellement, les PC dominent la scène eSport. Il y a bien certains gamers qui jouent sur Mac mais le fait que les PC soient plus modulaires et plus faciles à mettre à jour, il n’est pas surprenant que de nombreux joueurs professionnels choisissent un PC plutôt qu’un Mac pour tout ce qui touche aux jeux vidéo. Cela ne veut pas dire que la marque à la pomme a tiré un trait sur ce marché très lucratif. Il se murmure d’ailleurs que la firme de Cupertino pourrait lancer une machine dédiée.

Et si Apple lançait un Mac dédié au gaming ?

Aujourd’hui, si l’on en croit Patently Apple qui cite plusieurs rapports en provenance de Taïwan, Apple chercherait à s’implanter sur le marché du gaming. Cela passerait par le lancement d’un Mac conçu pour le jeu vidéo. Et ce dans le courant de l’année 2020. Pour l’heure, les iMac et MacBook Pro haut de gamme peuvent permettre de jouer, jusqu’à un certain point. En effet, un rapide coup d’oeil aux benchmarks montre que ces machines ne sont pas les meilleures ni les plus puissantes pour le jeu vidéo.

C’est la rumeur du moment en provenance de Taïwan

C’est précisément ce que Apple souhaite changer. Selon la rumeur, il serait question d’une machine haut-de-gamme aux alentours de 5 000$ – similaire au tarif de base du Mac Pro -. Celle-ci pourrait être sous la forme d’un tout-en-un ou d’un portable gaming. Cela étant dit, il est assez bizarre que la firme de Cupertino lance un tel appareil dans la mesure où le géant américain ne s’est jamais vraiment intéressé au marché du gaming. Toujours est-il que c’est une possibilité, il faut dire que le gâteau est assez énorme, les gains pourraient être faramineux. L’avenir nous dira si cette rumeur est avérée ou non.