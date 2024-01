Épidémie de cordyceps dans The Last of Us : quand la fiction se rapproche de la réalité

Un expert félicite la série télévisée The Last of Us de Sony et HBO pour son approche scientifiquement rigoureuse du lien entre l'effrayante épidémie de cordyceps et le changement climatique.

Tl;dr The Last of Us est approuvée par un scientifique.

La série télévisée basée sur le jeu de Naughty Dog propose une nouvelle vision terrifiante des zombies.

La saison 2 de The Last of Us pourrait présenter plus de zombies et de variétés infectées.

La saison 2 ne sortira pas avant 2025.

The Last of Us : entre science et fiction

Une louange est venue d’un expert en faveur de la série The Last of Us de HBO pour sa “rigueur scientifique” dans l’établissement d’un lien entre l’épidémie de cordyceps et le changement climatique. Ce drame post-apocalyptique de 2022, basé sur le jeu vidéo à succès, a offert aux téléspectateurs une vision renouvelée et terrifiante des morts-vivants. Les zombies de la série, créés suite à une épidémie fongique mondiale, ne sont pas les créatures familières titubantes à la Romero, mais des monstrosités effrayantes dont les corps mutés ont pris des formes étranges et macabres. Les producteurs ont d’ailleurs teasé encore plus de variétés de zombies cordyceps pour la saison 2 de The Last of Us.

Une approche réaliste de la science-fiction

Selon une experte, The Last of Us est en réalité assez précis sur le plan scientifique. Tara Smith, épidémiologiste à l’université d’État de Kent, a félicité la série pour son introduction, qui montre un scientifique établissant le lien entre les épidémies et le changement climatique, qualifiant cela de “assez rigoureux sur le plan scientifique“. Elle a déclaré : “J’ai utilisé cela dans mon cours d’épidémiologie des maladies infectieuses l’année dernière pour parler du changement climatique et des maladies émergentes.” Toutefois, selon elle, “la biologie s’arrête” lorsqu’il s’agit des véritables zombies.

La saison 2 de The Last of Us : plus d’action, plus de zombies ?

Les amateurs d’action à la façon de Walking Dead ont peut-être été déçus par la rareté des combats de zombies dans la saison 1 de The Last of Us. En mars 2023, lors d’une conférence de presse virtuelle, le showrunner Craig Mazin a expliqué l’accent mis par la série sur la narration émotionnelle plutôt que sur l’action, affirmant qu’il n’était pas nécessaire de trouver une signification à une grande partie de l’action du jeu, de peur qu’elle ne devienne répétitive. Cependant, Mazin a laissé entendre qu’il pourrait y avoir beaucoup plus d’infectés plus tard, et peut-être de différents types.