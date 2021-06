En Corée, Apple pourrait bientôt vendre ses iPhone dans les LG Store

Avec le retrait de LG du marché du mobile, Apple voudrait utiliser les magasins LG de Corée du Sud pour vendre ses iPhone, iPad et Apple Watch.

LG est l’un de ces géants de l’électronique qui a perdu le combat sur le marché du mobile. La marque a annoncé récemment qu’elle quittait cette industrie. Et cela laisse un certain nombre d’opportunités aux acteurs encore bien en place. Notamment à Apple. En Corée du Sud, la marque à la pomme pourrait utiliser les LG Store pour vendre ses iPhone.

Maintenant que LG a décidé de quitter le marché du mobile

Si Apple et LG sont partenaires dans certains aspects, ils sont aussi concurrents. Les deux marques créent des produits dans les mêmes catégories, qu’il s’agisse de smartphones ou d’ordinateurs portables. Cela étant dit, il y a peu, LG annonçait son retrait du marché des smartphones et Apple sembler lorgner sur certains biens immobiliers, si l’on peut dire.

Apple voudrait vendre ses iPhone dans les magasins LG en Corée du Sud

D’après un article de Business Korea, Apple et LG serait en discussion pour que la firme de Cupertino utilise certains espaces de vente de LG pour vendre ses iPhone, iPad et autres Apple Watch en Corée du Sud. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, LG dispose de plusieurs magasins en Corée du Sud, des établissements baptisés LG Best Shops.

Le rapport affirme que les deux géants ont entamé ces discussions depuis la décision de LG de ne plus vendre de téléphones. Dans la mesure où rien n’a encore été décidé officiellement, il est possible que cette entente commerciale se fasse selon différentes manières. Par exemple, Apple pourrait louer une partie du magasin et y placer ses propres produits et employés. Il est aussi possible que les employés des magasins LG puissent travailler pour Apple.

Le rapport de Business Korea affirme par ailleurs qu’Apple voudrait aussi vendre ses MacBook dans ces magasins, comme il le fait dans ses Apple Store, mais dans la mesure où LG est encore présent sur le marché des ordinateurs portables, ce point reste délicat.