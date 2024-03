En attendant le film Peaky Blinders, découvrez cette superbe nouvelle série sur Netflix !

Il faudra attendre un certain temps avant la première du film Peaky Blinders. En attendant, les spectateurs peuvent se divertir avec une excellente nouvelle série Netflix. Quelle pourrait bien être cette série captivante ?

En attendant le film Peaky Blinders…

Peaky Blinders, la célèbre série de Netflix créée par Steven Knight, nous plonge dans l’après-guerre mondiale, suivant le quotidien tumultueux d’un gang criminel. Malgré une solide course de six saisons, la série a pris fin récemment. Mais que les fans se rassurent, Steven Knight a dévoilé que la série se conclura par un film. En attendant, une nouvelle série Netflix pourrait bien combler le vide laissé par Peaky Blinders.

The Gentlemen, le digne successeur

La série The Gentlemen de Guy Ritchie, bien que différente dans son genre, présente une panoplie de hors-la-loi moralement complexes naviguant dans les eaux troubles du monde criminel. Plus légère et moins brutale que Peaky Blinders, elle n’en reste pas moins captivante par le talent de Guy Ritchie à équilibrer l’intensité et le charisme de ses personnages.

Des protagonistes aux trajectoires parallèles

Quant aux protagonistes des deux séries, ils ne sont pas si différents. Eddie Horniman, incarné par Theo James dans The Gentlemen, partage avec Tommy Shelby de Peaky Blinders, interprété par Cillian Murphy, un passé militaire et des compétences de leadership. Malgré leur férocité envers ceux qui menacent leur famille, ces personnages ne sont pas dénués de cœur. Grâce à ces similitudes, The Gentlemen pourrait bien être le remplaçant idéal de Peaky Blinders.

The Gentlemen vs Peaky Blinders : le verdict

Peaky Blinders a brillé durant six saisons sans connaitre de baisse significative dans l’appréciation des critiques. Pourtant, The Gentlemen a aussi ses mérites, notamment pour son approche narrative moins sombre et son humour décalé qui pourrait séduire un public différent.