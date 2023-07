Elden Ring Symphonic Adventure : une expérience musicale avec un orchestre philharmonique et un chœur complet

Overlook Events annonce des concerts officiels et immersifs dédiés à Elden Ring en partenariat avec Bandai Namco.

Après Dragon Ball Symphonic Adventure, Saint Seiya Symphonic Adventure ou encore Assassin’s Creed Symphonic Adventure, la société de production parisienne Overlook Events s’attaque au dernier phénomène de FromSoftware avec Elden Ring Symphonic Adventure. Placé sous le signe de l’excellence, ce concert prendra la forme d’un voyage initiatique afin que les spectateurs puissent revivre la quête noble du Sans-éclat, à savoir restaurer l’équilibre du Cercle d’Eden, par le biais de montages en 4K parfaitement synchronisés avec l’orchestre philharmonique et le chœur complet pour garantir une expérience musicale d’une précision rare ainsi qu’une scénographie lumière inédite et d’effets sonores en technologie surround immersif.

Bandai Namco Entertainment and Overlook Events are pleased to announce the official ELDEN RING Symphonic Adventure concert tour, featuring the video game phenomenon, FromSoftware's ELDEN RING, by the creator of the DARK SOULS series. World Premiere in Paris the January 13, 2024 pic.twitter.com/ZbjF2dZCoL — Overlook Events (@Overlook_Events) July 12, 2023

Aâdil Tayouga, directeur du Licensing & Business Strategy chez Bandai Namco, a déclaré :

Après le succès mondial d’Elden Ring, notre ambition est d’étendre la licence et d’offrir de nouvelles expériences à nos fans. Notre priorité est de proposer des évènements premium, nous sommes donc heureux de collaborer avec Overlook Events pour cette tournée de concert. Nous sommes impatients d’assister à cette première à Paris, et espérons que les fans seront conquis par cette expérience immersive unique en son genre.

Une tournée de concerts pour Elden Ring dans toute l’Europe

Depuis un peu plus d’un an, Elden Ring s’est rapidement imposé comme l’une des productions les plus marquantes de ces dernières années, se transformant en un véritable phénomène vidéoludique, vendu à plus de 20 millions d’exemplaires à ce jour et élu GOTY 2022 de la célèbre et prestigieuse cérémonie The Game Awards. Alors que Bandai Namco développe petit à petit son univers avec le transmédia, la tournée de concerts avec Overlook Events est une nouvelle étape pour accroître la popularité du action-RPG.

Cédric Littardi, cofondateur d’Overlook Events, a ajouté :

Cela faisait de nombreuses années que nous étions en discussion pour faire un concert sur les créations du studio FromSoftware, et c’est un immense honneur pour nous d’avoir la chance de mettre à profit les techniques que nous avons perfectionnées ces dernières années pour réaliser un concert d’une ampleur nouvelle.