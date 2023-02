Elden Ring a dépassé les 20 millions de ventes

Un an après son lancement sur consoles et PC, Elden Ring de FromSoftware passe la barre des 20 millions d’exemplaires écoulés dans le monde.

Le studio japonais FromSoftware n’avait encore jamais connu un tel succès avec une licence. Elden Ring fait mieux que Demon’s Souls, Dark Souls, Armored Core, Bloodborne, Sekiro ou encore Steel Battalion :

L’action-RPG en monde ouvert dans un univers de dark fantasy a été accueilli positivement par de nombreux fans depuis sa sortie le 25 février 2022, et a été vendu à plus de 20 millions d’unités dans le monde à ce jour. Il a également reçu plusieurs prix, dont celui du Jeu de l’année aux Game Awards 2022. Bandai Namco et FromSoftware tiennent à remercier du fond du cœur tous ceux qui ont joué à ce jeu et continueront à développer différents moyens pour que les fans puissent profiter du monde d’Elden Ring à l’avenir.

Our heartfelt thanks for your support and companionship on this journey.#ELDENRING pic.twitter.com/S8eqiNk0Uv — ELDEN RING (@ELDENRING) February 22, 2023

Elden Ring, un univers à développé avec le transmédia

Selon les dernières informations, Elden Ring avait été vendu à 16,6 millions d’unités au 30 juin 2022, ce qui signifie que 3,4 millions de nouveaux exemplaires ont été vendus. Les fans attendent toujours l’annonce d’un DLC plus ambitieux que celui dédié au PvP pour retourner dans le royaume de l’Entre-terre. Enfin, Bandai Namco n’en a pas fini avec le transmédia pour Elden Ring. Après l’abécédaire The Overture of Elden Ring et le manga Elden Ring : The Road to the Erdtree, le lore de la licence pourrait se développer via un light novel ou encore une série animée avec l’aide de Sony et Aniplex.