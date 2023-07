Elden Ring et Hogwarts Legacy sont désormais jouables sur MacBook

Durant sa WWDC 2023, Apple a annoncé l'outil Game Porting Toolkit, pour faciliter le portage de jeux PC sur Mac. Et les premiers résultats sont très intéressants. Explication, présentation.

Les gens achètent un Mac pour de l’édition photo/vidéo, pour développer, mais pas pour jouer. Il est possible de jouer sur un Mac, bien sûr, on trouve des jeux sur Steam et l’App Store, et sur les Mac avec puce Intel, vous pouvez émuler Windows pour faire tourner des jeux PC, avec certains compromis. Mais les puces Apple Silicon limitent les capacités des machines pour le jeu vidéo. Fort heureusement, la firme de Cupertino veut que cela change.

Le Game Porting Toolkit d’Apple vient tout changer

Durant son événement WWDC, Apple a annoncé un nouveau Game Porting Toolkit pour macOS, pensé et conçu pour que les développeurs de jeux puissent porter leurs jeux PC sur Apple Silicon. Cet outil est aussi le parfait point d’entrée pour les utilisateurs, leur permettant de jouer aux jeux PC sur leurs machines avec puce M1 ou M2.

Dave Lee de Dave2D a réalisé quelques tests. Sur un Mac Studio M1 Ultra ou MacBook Pro 14 pouces M2 Max, Elden Ring tourne à 60 fps. Cyberpunk 2077 a pu tourner à 40 fps sur le MacBook Pro et 71 fps sur le Mac Studio. Sur un MacBook Air M2, cependant, seulement 26 fps sur Elden Ring, et 18 fps avec un MacBook Air M1.

Mais ces chiffres ne sont qu’une partie de l’histoire. Cet outil a été conçu pour montrer aux développeurs qu’un jeu tourne bien sur Apple Silicon en l’état et les aider à travailler à optimiser pour Mac. Une fois ces modifications effectuées, vous avez un jeu écrit pour Windows traduit, via plusieurs passes, pour fonctionner sur un Mac, une machine dont il n’avait jamais été conçu pour.

Avec un peu de chances, ce Game Porting Toolkit deviendra populaire chez les développeurs et le catalogue de jeux vidéo sur Mac s’étoffera grandement et rapidement. Qui sait, peut-être qu’un jour Elden Ring sera proposé directement dans Steam et l’on pourra y jouer comme sur PC.

Quels jeux sont compatibles avec le Game Porting Toolkit ?

Malheureusement, tous les jeux PC ne peuvent pas fonctionner sur Mac grâce à cela. Selon le guide Game Porting Toolkit de AppleGamingWiki, il y a actuellement 36 titres concernés. Dans cette liste, on trouve des jeux AAA comme Elden Ring, Hogwarts Legacy ou Grand Theft Auto V. Mais la liste semble incomplète. Linus Tech Tips montre un Hollow Knight fonctionnel sur leur machine, mais celui-ci n’apparaît pas dans la liste de AppleGamingWiki. Nul doute en tous les cas que d’autres titres apparaîtront rapidement.

Que vous ayez un Mac M1 ou M2, vous pouvez essayer ce toolkit dès à présent. L’opération n’est cependant pas des plus intuitives. Pour commencer, il faut être sous macOS Sonoma, actuellement en bêta. L’installation n’est pas sans risque pour votre usage quotidien. Et vous pourriez perdre des données au passage. Assurez-vous donc de bien sauvegarder le plus important.

Vous pouvez participer à la bêta de Sonoma ici. Une fois macOS Sonoma installé, il vous faut télécharger et installer le Game Portal Toolkit depuis le site développeur d’Apple. Vous aurez aussi besoin d’aller sur le site développeur d’Apple pour récupérer et installer “Command Line Tools for Xcode 15 beta”. Si vous avez une ancienne version de Xcode sur votre Mac, vous devrez la supprimer.

À partir de là, vous pouvez suivre le guide détaillé mis en place par AppleGamingWiki, qui passe en revue chaque étape. À vous de jouer !