eFootball 2024 : la nouvelle version du free-to-play footballistique

Konami dévoile les améliorations et les nouveautés autour d'eFootball 2024.

Les principaux changements apportés au gameplay d’eFootball dans sa version 2024 sont centrés sur le dribble et la défense. Les joueurs peuvent désormais reproduire les décisions prises en une fraction de seconde à haut niveau sur un terrain de football, comme contrôler le ballon de plus près et dribbler dans des situations compliquées, tout en coordonnant leur équipe et leurs schémas tactiques à un niveau supérieur et de créer plus d’occasions de marquer des buts.

eFootball™ 2024 season 1 "Kickoff" is underway! 🚨 The new season brings the latest data for teams across the world, including International squads! 🌍 Take to the pitch now in #eFootball! pic.twitter.com/YMvm60oEsE — eFootball (@play_eFootball) September 7, 2023

Au rayon des nouveautés, les Boosters d’eFootball 2024 permettent dépasser les paramètres normaux (limite de 99) des joueurs en améliorant les compétences individuelles et les attributs. Différents types de Boosters sont disponibles, notamment des Boosters spécifiques à un joueur, des Boosters qui affectent l’ensemble d’une équipe et des Boosters qui apparaissent en sélectionnant des joueurs qui répondent à certains critères. Cette fonctionnalité permet constituer des équipes avec une plus grande liberté et une plus grande variété.

Avec eFootball 2024, l’éditeur japonais Konami conserve ses partenaires avec Manchester United FC, le FC Bayern München, l’Internazionale Milano, l’AC Milan, l’Arsenal FC et le FC Barcelone pour proposer les maillots, les stades et les effectifs officiels. A noter que Lionel Messi, la légende argentine qui joue désormais à l’Inter Miami CF en MLS, reste la star de la couverture d’eFootball ainsi que le visage de multiples campagnes promotionnelles pour Konami en tant qu’ambassadeur mondial.

eFootball 2024 est disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC (Steam/Microsoft Store), iOS et Android. Les fans de foot peuvent également mettre la main sur la Leo Messi Edition et la Premium Ambassador Pack : Leo Messi pour recevoir une carte Messi Epic exclusive équipée de la nouvelle fonctionnalité Booster, un ensemble de dix joueurs Highlight composé de ses anciens coéquipiers, 11 ensembles de 4000 EXP et 300 pièces eFootball.