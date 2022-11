eFootball 2023 : The Football Festival, la deuxième saison de contenu

Konami célèbre la Coupe du monde de football avec eFootball 2023.

Jusqu’à mi-février 2023, pas moins de quarante équipes nationales peuvent être sélectionnées dans le mode hors-ligne (match d’essai) d’eFootball 2023, tandis que le mode en ligne (équipe de rêve) s’enrichit avec de nouveaux National Team Pack (France, Argentine, Brésil et Japon) qui comprennent un joueur en version “Big Time”, un nouveau thème de cartes épiques qui représente des joueurs du passé comme du présent avec un design spécial. Les commentateurs effectueront également des remarques spéciales pour certains joueurs. Tout cela pour offrir une expérience aussi immersive que possible, comme si vous assistiez à une diffusion en direct, témoin de ces moments inoubliables en temps réel. Ces joueurs pourront également effectuer une “Célébration emblématique”, celle-là même qu’ils ont réalisé lors du match à l’honneur.

A noter que sur consoles, les joueurs peuvent reproduire certaines rivalités internationales avec leurs amis en multijoueur.

Du 18 novembre 2022 au 12 janvier 2023, les joueurs de 46 pays vont affronter des équipes contrôlées par une intelligence artificielle lors de phases de groupes puis de matchs éliminatoires pour atteindre le sommet du football mondial. Enfin, démarré le jeudi 20 octobre dernier, l’événement eFootball International Cup suit son cours et offre aux joueurs une chance de se partager un milliard de pièces eFootball. Celui-ci prendra fin le samedi 17 décembre prochain.

Konami précise :

Chaque semaine, nous ajouterons des circuits et des défis avec des conditions spécifiques. Par exemple, les défis peuvent exiger d’assembler un effectif avec des joueurs de certaines nationalités ou avec une limite de force collective. Les circuits peuvent suivre le thème d’équipes nationales spécifiques, vous donnant une chance d’expérimenter avec différents joueurs. Alignez votre meilleure équipe tout en remplissant les conditions d’événement ; vous allez être réellement surpris par l’importance et les possibilités offertes selon les joueurs sélectionnés. Conformément au calendrier des tournois internationaux, les joueurs remarquables en équipe nationale seront également à l’honneur dans le jeu. Ainsi, chaque lundi, les meilleures sensations en équipe nationale seront ajoutées avec un thème distinctif (National Selection) et chaque jeudi, les meilleurs joueurs des rencontres internationales seront ajoutés et renforcés pour refléter leurs incroyables performances (POTW International Cup).

Plateforme en constante évolution avec l’objectif de maximiser l’amusement et l’accessibilité pour les fans de football du monde entier, eFootball 2023 de Konami est avant tout un free-to-play qui cherche à se financier via des microtransactions, mais également offrir des contenus bonus comme le fameux pass de match, un système de récompenses en jeu qui permet de gagner un tas de récompenses en terminant le nombre de matches indiqué.

Le Pass de match normal est accessible gratuitement à tous les utilisateurs. Utilisez des Pièces eFootball pour déverrouiller le Pass de match Valeur et le Pass de match Premium et décrochez plus de récompenses. De plus, vous pouvez trouver des joueurs uniquement disponibles avec le Pass de match Valeur et le Pass de match Premium.