EA Sports UFC 5 : une nouvelle révolution pour la simulation de MMA

EA Vancouver dévoile EA Sports UFC 5.

Grâce aux capacités de rendu avancées du moteur graphique Frostbite Engine, les combattants d’EA Sports UFC 5 bénéficient désormais d’une ressemblance inégalée. Le tout nouveau système de dégâts authentique apporte l’intensité et la stratégie d’un combat dans la réalité, car les blessures et les coups absorbés peuvent affecter la mobilité, la défense ou encore l’endurance. Si les joueurs subissent trop de dégâts, le médecin vérifiera si ces derniers sont en mesure de continuer. Pour les amateurs de jeu au sol, les nouvelles soumissions basées sur la transition rendent le grappling plus fluide et plus réaliste que jamais. Et si les joueurs aiment admirer leur travail, les nouveaux K.O. Cinematic Replays immortalisent les finitions des combats dans toute leur gloire. De plus, un programme de services en direct entièrement revu permet de relever des défis passionnants pendant toutes les semaines de combat en pay-per-view.

Un trailer pour EA Sports UFC 5

Nate McDonald, producteur principal chez EA Vancouver, a déclaré :

EA Sports UFC 5 offre une simulation de combat intensément réaliste grâce à la puissance et à la technologie de Frostbite Engine. Que ce soit par le Real Impact System, qui permet de maximiser la puissance de la nouvelle génération de matériel, ou par l’éclairage amélioré, les personnages détaillés, les cheveux et les animations faciales, tous les aspects ont été améliorés. Notre collaboration avec l’Ultimate Fighting Championship offre une expérience interactive MMA inégalée et authentique.

EA Sports UFC 5 sortira le 27 octobre prochain sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. A noter que le champion des poids moyens de l’UFC Israel Adesanya sera sur la couverture de l’édition deluxe d’EA Sports UFC 5, tandis que le champion des poids plumes de l’UFC Alexander Volkanovski et l’ancienne championne des poids mouches de l’UFC Valentina Shevchenko orneront la jaquette de l’édition standard d’EA Sports UFC 5.