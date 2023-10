EA Sports FC Tactical, un jeu mobile pour jouer au football en tour par tour. Une expérience tout à fait différente du football, selon EA.

EA travaille sur un jeu de stratégie en temps réel basé sur le football. C’est la promesse plutôt étrange derrière EA Sports FC Tactical, un jeu mobile qui arrivera sur iOS et Android au début de l’année 2024. L’entreprise explique que ce jeu, probablement le plus étrange de sa licence vieille de plusieurs décennies (FC étant le nouveau nom de FIFA), proposera “une action football authentique comme jamais auparavant”.

Comme sa description le suggère, les matches seront simulés. Vous ne contrôlerez donc pas les actions des joueurs comme dans un jeu de simulation traditionnel. L’accent est mis sur la stratégie, comme l’endurance ou la gestion. Parmi les modes de jeu, on retrouvera des matches amicaux en ligne et des “compétitions en ligne intenses” comme les matches classés, les ligues et les guildes. Autrement dit, tous les ingrédients d’un jeu de sport 100 % stratégie, avec très peu, voire pas de contrôle des joueurs.

Parmi les screenshots dévoilés, on peut voir une bataille en un contre un avec des scores pour chaque joueur. Plusieurs aspects sont ainsi évalués – dribble, une-deux, passe, tir -. Le joueur peut aussi avoir des cartes bonus. Il semblerait donc que EA ait récupéré certains éléments de gameplay de jeux comme Teamfight Tactics et nombre d’autres en lui ajoutant les composantes du football pour attirer les fans des deux genres.

Le jeu proposera plus de 5 000 joueurs sous licences dans “plus de 10 ligues” dont la Premier League, la Liga, la Bundesliga, la Ligue 1 et la Serie A. Vous pourrez aussi entraîner les joueurs pour améliorer leurs techniques, déverrouiller de nouvelles compétences en progressant et personnaliser des cosmétiques comme le design des stades, les tenues et les ballons.

“EA Sports FC Tactical reprend tout le gameplay stratégique pour créer une toute nouvelle expérience dans le football qui vient immerger les joueurs comme jamais auparavant”, déclarait le vice-président de EA Sports, Nick Wlodyka. Les intéressés peuvent se préinscrire sur l’App Store ou Google Play avant le lancement officiel prévu pour le 18 janvier 2024.