Banchou Tactics : un RPG de stratégie avec la délinquance japonaise

Secret Character dévoile Banchou Tactics et ses graphismes en pixels 2D.

Inspiré par l’univers et les thématiques de CROWS, River City Ransom et Final Fantasy Tactics, le jeu de stratégie au tour par tour Banchou Tactics du studio hongkongais Secret Character se déroule dans un lycée de délinquants japonais et met en avant le personnage Taiga Arashi:

Depuis plusieurs années de conflits, il y a eu des luttes sanglantes entre trois lycées autour de cette région. Cette folie a été jouée par les trois écoles, à savoir le lycée Sakae, le lycée technique Nakamura et le lycée Minato. Ils se sont livrés à de nombreuses batailles féroces dans le but de montrer qui est le patron dans cette ville. Lorsque Kitagawa Seiichi, le roi démon du lycée Minato, a obtenu son diplôme l’année dernière, l’équilibre des trois pouvoirs a été remis en question.

Un teaser pour Banchou Tactics

Banchou Tactics sortira exclusivement sur PC via Steam à partir du 10 août prochain.