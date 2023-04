EA Sports FC : la culture du football est au coeur de son identité graphique

L'identité graphique de la marque EA Sports FC s'inspire directement du beau jeu et d'une forme dominante dans la culture du football qui représente le sport dans de multiples dimensions, à savoir le triangle.

Le logo d’EA Sports FC s’inscrit dans un système de grille triangulaire pour refléter l’importance de la forme dans le jeu et l’histoire du football. L’identité comprend trois versions du logo, toutes inspirées du triangle, afin que la nouvelle marque puisse se refléter dans tous les points de contact imaginables. Cela comprend un logo principal, un préfixe de deux lettres pour les produits et une marque d’authenticité à partager avec un large éventail de partenaires.

Join the Club https://t.co/w1dtuLclDp We can’t wait to show you the future of football this July #EASPORTSFC pic.twitter.com/pS1fw8pFgZ — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) April 6, 2023

David Jackson, vice-président de la marque EA Sports FC, a déclaré :

Le football a de nombreuses couleurs, mais très peu de formes. Grâce aux coups de pied arrêtés, à la conception des formations et aux schémas de possession élégants, le langage du beau jeu est souvent communiqué par des triangles. La forme est également profondément ancrée dans les jeux de football d’EA Sports depuis des décennies ; des angles isométriques de nos toutes premières expériences 8-bit à l’indicateur iconique de contrôle des joueurs qui apparaît au-dessus de chaque athlète dans chaque match – les triangles jouent un rôle essentiel dans les éléments constitutifs des expériences de football d’EA Sports. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de donner vie à ce symbole central des fondations du football par le biais d’EA Sports FC.

Pensé pour être une plateforme permettant de créer, d’innover et de développer de nouvelles expériences footballistiques, EA Sports FC aura pour objectif de rassembler et connecter des centaines de millions de fans par le biais de produits pour les consoles, les mobiles, les services en ligne et l’eSport.

Nick Wlodyka, vice-président senior et directeur général d’Electronic Arts en charge de la marque EA Sports FC, a ajouté :

Il s’agit du début de l’histoire d’EA Sports FC. Nous nous appuyons sur trente années de leadership et d’histoire en créant des expériences qui rassemblent la communauté du football mondial et à continuer à l’emmener vers un futur qui met le fan au centre. EA Sports FC sera un symbole du sport, un symbole d’innovation et de changement et nous sommes ravis d’en montrer plus à nos fans sur notre futur en juillet.

Une stratégie de communication bien rodée pour EA Sports FC

Si l’éditeur américain Electronic Arts prévoit de présenter EA Sports FC à la presse mondiale en juillet prochain, le grand remplaçant de FIFA va mettre en avant son identité graphique pendant plus d’une centaine de matchs à travers les plus gros championnats de football comme la Premier League, LaLiga, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1, la WSL ou encore la NWSL CONMEBOL. A noter que plusieurs équipes et athlètes ont d’ores et déjà partagé le logo d’EA Sports FC sur les réseaux sociaux.