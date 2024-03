Dwayne Johnson donne des nouvelles évasives sur Jungle Cruise 2 avant son prochain film avec Emily Blunt

Dwayne Johnson a récemment partagé une mise à jour incertaine sur une éventuelle suite de Jungle Cruise, alors qu'il retrouve sa co-vedette Emily Blunt pour leur nouveau film, The Smashing Machine. Et vous, aimeriez-vous voir un Jungle Cruise 2 ?

Dwayne Johnson et Emily Blunt : bientôt un “Jungle Cruise 2” ?

La possibilité d’un second volet de Jungle Cruise est en discussion. Dwayne Johnson, l’acteur principal du film Black Adam, a évoqué cette idée lors d’une interview avec Variety aux Oscars 2024. Il s’est exprimé avec enthousiasme sur le potentiel retour de sa co-star, Emily Blunt, également nominée aux Oscars.

Une collaboration fructueuse

Dwayne Johnson et Emily Blunt ont déjà travaillé ensemble dans Jungle Cruise, un film d’aventure fantastique sorti en 2021. Malgré une sortie en salle compliquée à cause de la pandémie de COVID-19, le film a connu un succès modeste et une suite a été annoncée un mois après sa sortie. Cependant, peu d’informations ont filtré depuis.

Un potentiel pour “Jungle Cruise 2”

Jungle Cruise est un des films les mieux notés de Dwayne Johnson, et une suite serait probablement bien accueillie, en particulier sur la plateforme de streaming Disney+. La popularité de Blunt et Johnson, ainsi que l’appel intemporel des histoires d’aventure et de quête, laissent présager de nombreuses opportunités pour une suite. De plus, avec la fin de la franchise Indiana Jones, il y a un créneau à prendre pour les films d’action-aventure que Jungle Cruise pourrait combler avec succès.

Un nouveau défi pour les deux acteurs

Disney serait ravi de retourner à des films familiaux après une année de déceptions au box-office, et Jungle Cruise ayant déjà un public, ce pourrait être un projet facile à lancer. Cela dépendra de la disponibilité de Johnson et Blunt, qui ont tous deux des agendas chargés et sont très demandés pour plusieurs projets. Cependant, la complicité entre les deux acteurs et leur amitié laisse penser qu’ils seraient ravis de participer à une suite.

Jungle Cruise 2 serait une autre franchise pour Johnson et pourrait même se développer en une trilogie de films à succès. Le producteur Beau Flynn et le réalisateur Jaume Collet-Serra devraient également revenir pour une éventuelle suite, bien que la date de production reste incertaine.