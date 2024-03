Dune: Prophecy et la secte légendaire du Bene Gesserit

La série préquelle de Dune promet d'approfondir le lore de la franchise pour explorer les pouvoirs de Bene Gesserit et leur origine.

Tl;dr Dune: Prophecy explorera les pouvoirs du Bene Gesserit.

L’ordre du Bene Gesserit est un élément clé des romans Dune de Frank Herbert.

Les membres du Bene Gesserit ont des pouvoirs et des capacités améliorées.

La série révélera davantage sur les objectifs politiques et sociaux de l’ordre.

Un regard approfondi sur le Bene Gesserit

La Sœurauté du Bene Gesserit, souvent confondue avec un ordre religieux, est en réalité une organisation ancienne de femmes espionnes, théologiens et scientifiques dans l’univers de Dune de Frank Herbert. Leur existence, marquée par des origines mystiques et des aptitudes physiques et mentales améliorées, est essentielle à l’ordre social.

Dans les romans originaux de Dune, Frank Herbert peint un tableau plus détaillé des capacités améliorées du Bene Gesserit, dont beaucoup portent des noms spécifiques dans le canon. Le “chemin étrange”, le “sens de la vérité”, et les méthodes du prana-bindu sont quelques-unes de ces capacités singulières.

Les origines du Bene Gesserit

L’histoire du Bene Gesserit n’est pas bien retranscrite dans la franchise Dune, mais plusieurs éditions révisées du premier roman éclairent la chronologie exacte. L’organisation serait probablement née du chaos qui a résulté du Jihad Butlerien. Deux décennies plus tard, sa structure hiérarchique a été mise en place autour de la Bataille de Corin.

La hiérarchie du Bene Gesserit

Le Bene Gesserit fonctionne sur une base strictement hiérarchique. La Mère supérieure révérende, qui se trouve au sommet, hérite des mémoires de ses prédécesseurs féminins dans le cadre de l’Autre Mémoire. Il s’agit de cette connaissance qui est transmise à sa successeure, que la Mère supérieure révérende choisit avant sa mort.

Les objectifs du Bene Gesserit

Le Bene Gesserit a toujours eu pour objectif principal de faire progresser l’humanité vers des niveaux d’intellectualisme et de stabilité élevés. Cela a été réalisé en assurant la naissance de la figure messianique de Dune, le Kwisatz Haderach, un titre assumé par Paul Atreides.