Doom Eternal : la suite du reboot explose les ventes de la licence

Bethesda annonce un lancement record pour Doom Eternal.

Le nouvel épisode de la saga Doom du studio américain id Software (Quake, Rage) est un succès critique, mais également un succès commercial. En un week-end, Doom Eternal a battu les records de vente de la franchise, soit le double des bénéfices du reboot nerveux de 2016. Ron Seger, vice-président des ventes mondiales pour l’éditeur Bethesda, savoure ce moment si particulier pour la production vidéoludique qui a révolutionné le genre FPS : “Nous souhaitons remercier nos millions de fans pour leur soutien et leur enthousiasme. Nous sommes heureux que tant de fans aient pu profiter de Doom Eternal, malgré la fermeture de milliers de revendeurs.”

À LIRE AUSSI : Doom Eternal : pas de 4K native sur Stadia, la fausse promesse de Google et Bethesda

Doom Eternal en live avec les équipes de Bethesda France

La suite directe de Doom est disponible sur PS4, Xbox One, Google Stadia et PC. Une version Nintendo Switch arrivera plus tard dans l’année. A noter que Doom Eternal a également réalisé les meilleures ventes sur Steam ce week-end et a rassemblé plus de 100.000 joueurs en simultané sur la plateforme de Valve.