Doctor Who : La plus grande théorie sur la régénération de Jodie Whittaker en David Tennant démentie

Le spécial anniversaire de Doctor Who, "The Star Beast", a réfuté l'une des théories les plus répandues concernant le retour de David Tennant. Quelle autre surprise nous réserve cette série emblématique ?

Tl;dr Le retour de David Tennant dans “Doctor Who” reste un mystère.

L’apparition du Docteur à côté de Donna n’a rien à voir avec son retour.

La régénération du Docteur semble orchestrée par une force mystérieuse.

Le Toymaker, incarné par Neil Patrick Harris, est soupçonné d’être derrière tout ça.

Le mystère de la régénération du Docteur

Dans le monde fascinant de Doctor Who, l’anniversaire spécial “The Star Beast” a démenti l’une des théories les plus répandues expliquant pourquoi le Docteur a repris la forme de David Tennant. Le retour de cette incarnation familière a laissé tout le monde perplexe, y compris le Docteur lui-même, qui n’a aucune idée de ce qui se passe. Un phénomène inédit même pour le Seigneur du Temps.

Le rôle de Donna Noble

Donna Noble, jouée par Catherine Tate, semblait apporter une précieuse piste. Certains ont supposé que le Docteur avait pris cette apparence pour régler une affaire inachevée. Cependant, “The Star Beast” confirme que la régénération du Docteur n’a rien à voir avec Donna, du moins pas directement.

Un scénario orchestré ?

D’autre part, le fait que le TARDIS ait atterri à côté de Donna juste avant qu’un vaisseau spatial extraterrestre ne s’écrase à proximité, semble indiquer une manipulation orchestrée. Quelque chose semble avoir contrôlé la régénération du Docteur et redirigé le TARDIS, ce qui soulève des enjeux vertigineux et ajoute une nouvelle couche au mystère.

Le Toymaker en cause ?

Neil Patrick Harris, connu pour jouer le Toymaker, un méchant classique de Doctor Who doté d’un pouvoir cosmique inimaginable, pourrait être à l’origine de tout cela. Les motifs du Toymaker restent cependant un mystère total, ajoutant une complexité supplémentaire à l’histoire.