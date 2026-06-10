Doctor Strange a évité Nightmare, et ce choix pèse encore

Avant Kaecilius, le premier Doctor Strange visait un méchant bien plus marquant. Un arbitrage de Marvel qui éclaire encore le MCU.

En bref Nightmare devait lancer Doctor Strange

Marvel a préféré Dormammu et Kaecilius

Ce choix influence encore le MCU

Dix ans après les premières intentions autour du film, un détail saute aux yeux, Nightmare n’a toujours pas mis un pied dans le MCU. Et pour un personnage aussi ancien dans les comics Doctor Strange, ce n’est pas anodin. Le premier film avec Benedict Cumberbatch n’a pas seulement choisi un autre méchant, il a choisi une autre façon d’introduire cet univers.

Un grand méchant resté à la porte

Au départ, Scott Derrickson voulait faire de Nightmare le grand adversaire de Doctor Strange. Dans les comics, c’est même le tout premier ennemi du sorcier, apparu dans Strange Tales n°110, le numéro qui lançait aussi Doctor Strange. Sa spécialité, c’est la Dream Dimension, un monde instable nourri par les rêves humains, surtout les plus sombres.

Visuellement et conceptuellement, il y avait de quoi faire. Peau grise, oreilles pointues, tunique verte, et une présence qui rappelle une version malveillante de Morpheus, le Dream de Neil Gaiman, avec trente ans d’avance. Sur le papier, c’était autrement plus marquant que Kaecilius.

Pourquoi Marvel a freiné

Mais Kevin Feige a convaincu Scott Derrickson de ne pas ouvrir avec ça. Le réalisateur expliquait à Empire que le patron de Marvel Studios jugeait déjà le film très lourd en exposition, et que faire comprendre dès le départ une dimension du rêve comme autre réalité aurait compliqué l’ensemble.

Résultat, Dormammu a semblé plus simple à installer. C’est lui la menace d’ensemble du film, celle du final, et aussi un vilain plus présent dans les comics. Pas le plus spectaculaire sur l’instant pour le public, mais le plus lisible dans un récit d’origine. C’est souvent moins glamour, mais au cinéma de franchise, la lisibilité gagne souvent.

Kaecilius, un choix pratique plus que mémorable

À la place, Kaecilius a récupéré le premier plan. Un choix assez curieux si vous connaissez un peu les comics, puisque le personnage y reste un disciple de Baron Karl Mordo, avec peu d’apparitions à l’époque Stan Lee et Steve Ditko. Clairement, seuls les gros lecteurs l’avaient en tête.

C’était justement l’idée de Scott Derrickson. Dans un entretien à /Film, il disait aimer ce flou autour de Kaecilius. Il cherchait un antagoniste ancré dans le monde réel, mais alimenté par une force plus vaste, avec une logique proche de Saruman servant Sauron dans Le Seigneur des anneaux.

Et ce choix a eu un autre effet. Le Mordo du MCU, joué par Chiwetel Ejiofor, ne bascule pas encore franchement. Kaecilius absorbe en partie son rôle d’élève renégat de l’Ancient One, incarnée par Tilda Swinton, au service de Dormammu. Mordo, lui, aide Strange avant de glisser vers l’ombre seulement en scène post-générique.

Une idée abandonnée, puis toujours repoussée

Le plus frustrant, c’est que Nightmare devait ensuite arriver dans la suite. Une fois les bases posées, Scott Derrickson comptait l’utiliser dans son deuxième Doctor Strange. Puis il a quitté le projet, et Doctor Strange in the Multiverse of Madness a pris une autre route, avec une Scarlet Witch devenue antagoniste, incarnée par Elizabeth Olsen.

Du coup, Nightmare reste absent du MCU à ce jour. La source note même que Black Phone 2, autre film de Derrickson, ressemble presque à une manière détournée d’explorer enfin ce terrain, puisque le Grabber de Ethan Hawke tue via les rêves. Le plus proche qu’on ait eu chez Marvel, c’est un épisode de Ultimate Spider-Man, avec la voix de Mark Hamill. Ce n’est pas rien. Mais pour un personnage pareil, ça ressemble surtout à un rendez-vous toujours reporté.