Benedict Cumberbatch officialise la présence de Doctor Strange dans Avengers: Doomsday

Benedict Cumberbatch a révélé la présence de Doctor Strange dans le prochain film Avengers: Doomsday, confirmant ainsi le retour du célèbre sorcier au sein de l’équipe pour ce nouvel opus très attendu de l’univers Marvel.

Tl;dr Cumberbatch tease un retour de Doctor Strange.

Le film « Avengers: Doomsday » explore les Incursions.

Sortie prévue le 18 décembre 2026.

Le retour sous-entendu de Doctor Strange

Au cœur d’un engouement savamment orchestré, Marvel Studios a révélé le casting fleuve d’Avengers: Doomsday lors d’un événement en ligne qui n’a laissé personne indifférent. Des chaises de réalisateur, alignées à l’écran, affichaient tour à tour les noms de figures emblématiques : Thor (Chris Hemsworth), Captain America (Anthony Mackie) ou encore des membres des Fantastic Four. Mais, très vite, une question s’est imposée dans la communauté : où était passé Doctor Strange, interprété par Benedict Cumberbatch, pourtant pivot du multivers dans l’univers cinématographique Marvel ?

Cumberbatch sème le doute… puis lève presque le voile

Alors que l’absence de son nom parmi les premiers annoncés avait fait jaser, l’acteur britannique n’a pas tardé à réagir avec son humour caractéristique. Interrogé par le média brésilien Omelete, il lance, sur un ton faussement désinvolte : « Je ne sais pas, peut-être qu’ils n’avaient plus assez de chaises », ponctuant sa réponse d’un air du thème musical du personnage. Relancé sur une éventuelle volonté délibérée de la part de Kevin Feige, président de Marvel Studios, de garder la présence de Strange secrète, Cumberbatch finit par lâcher : « C’est exactement ça. Appelez-le ! »

L’intrigue des Incursions au cœur du film

Même sans confirmation formelle du studio, ces allusions entretiennent une rumeur persistante : un second volet du casting pourrait dévoiler la participation officielle de Doctor Strange. Plusieurs bruits évoquent un arc narratif crucial pour ce dernier : il ferait équipe avec un certain Doctor Doom (Robert Downey Jr.) afin de contrer la menace majeure des Incursions. Or, ce concept n’est pas étranger à ceux qui ont vu le dernier opus solo du sorcier suprême.

Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, l’idée d’une Incursion – collision destructrice entre deux univers – avait été posée comme enjeu central. La scène post-générique voyait Clea (Charlize Theron) interpeller directement Strange : « Tu as provoqué une Incursion et nous allons devoir réparer ça. » Ce cliffhanger annonçait déjà le rôle clé que devrait tenir le magicien face à cette menace existentielle.

Parmi tous les héros du MCU, rares sont ceux aussi intimement liés au destin du multivers que Loki (Tom Hiddleston) et Strange lui-même. Les spéculations vont donc bon train quant à la façon dont Cumberbatch pourrait être intégré dans cette superproduction très attendue, programmée pour une sortie en salle le 18 décembre 2026.

Reste à savoir si cette révélation tardive fera monter la tension… ou si elle n’était qu’un autre tour bien rodé signé Marvel.