Selon cette théorie, Doctor Strange 2 aurait discrètement préparé l’arrivée d’un grand méchant

Selon une théorie MCU, Doctor Strange 2 a discrètement préparé l'apparition d'un grand méchant sous votre nez.

Tl;dr Bruce Campbell pourrait jouer un rôle majeur dans l’univers cinématographique Marvel (MCU).

Ses différents personnages pourraient être connectés, suggérant un rôle multivers.

Il pourrait incarner le Beyonder, un des super-vilains les plus puissants de Marvel.

Un clin d’œil prometteur dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness

L’acteur Bruce Campbell, célèbre pour son rôle dans la franchise The Evil Dead de Sam Raimi, a fait une apparition dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Cette présence pourrait annoncer un protagoniste clé dans l’univers cinématographique Marvel (MCU).

Bruce Campbell, un personnage récurrent dans les films de Sam Raimi

Depuis sa première collaboration avec Sam Raimi en 1977, Bruce Campbell a participé à de nombreux films du réalisateur. Il a notamment joué différents personnages dans la trilogie Spider-Man, laissant entendre une connexion entre ses rôles successifs. Il semblerait que l’acteur soit destiné à un rôle bien plus important dans le futur du MCU.

Un personnage aux multiples facettes

Dans une interview accordée à Variety, Bruce Campbell a confirmé que ses personnages Marvel étaient tous liés. Il a également laissé entendre qu’il pourrait jouer un rôle crucial dans l’avenir du MCU. Ses personnages ont tous interagi avec Spider-Man et Doctor Strange, influençant indirectement leurs histoires.

Bruce Campbell, le futur Beyonder du MCU ?

La théorie selon laquelle Bruce Campbell incarnerait le même personnage à chaque apparition pourrait suggérer qu’il interprète un individu doté de pouvoirs multiversaux. Le Beyonder de Marvel Comics, qui possède une fascination pour l’humanité et des pouvoirs quasi-illimités, semble correspondre à cette description. Il serait intéressant de voir les différents rôles de Campbell officiellement liés et expliqués à travers ce personnage.