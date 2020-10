Disney annonce une “réorganisation stratégique” pour se concentrer sur le streaming

La situation actuelle, avec la pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire, est très difficile pour nombre d'industries, y compris celle du cinéma. Cela pousse aujourd'hui Disney à se réorganiser profondément pour miser bien davantage sur le streaming.

Aujourd’hui, Disney annonce une nouvelle structure interne qui verra toute sa division contenu divisée en trois groupes, des groupes “responsables de la production et de la livraison de contenus pour les salles de cinéma, la télévision et le streaming, avec une priorité clairement établie sur les services de streaming de la compagnie.” Selon l’entreprise, cette décision fait directement suite au succès de la plate-forme Disney+, sur laquelle la croissance des abonnés a largement dépassé les prévisions communiquées l’année dernière.

Face à la difficile situation liée à la crise sanitaire,

Après avoir rassemblé dans son escarcelle bon nombre de studios avec EPSN, ABC, Fox, Lucasfilm, Pixar, Marvel et bien sûr toutes les précédentes propriétés Disney, tout l’intérêt de cette nouvelle structure sera de trouver comment distribuer au mieux tout ceci. Le nouveau PDG Bob Chapek déclarait dans un communiqué : “gérer la création de contenu séparément de leur distribution nous permettra d’être plus efficace et plus agile pour faire ce que les clients veulent le plus, en distribuant cela de la manière qu’ils préfèrent. Nos équipes créatives vont se concentrer sur ce qu’elles font de mieux – façonner du contenu de classe mondiale basé sur des licences bien place – tandis que notre nouvelle équipe de distribution mondiale centralisée va se concentrer sur la livraison et la monétisation de ce contenu de manière la plus optimale possible sur toutes les plates-formes, y compris Disney+, Hulu, ESPN+ et le futur service de streaming international Star.”

Disney se réorganise pour mieux se concentrer sur le streaming

L’ancien président CPGP Kareem Daniel est promus à la tête du nouveau groupe de distribution media. Son rôle sera de monétiser tout ce contenu, que cela passe ou non par répéter l’expérimentation de la sortie de Mulan sur Disney+ en déboursant 30$ supplémentaires pour voir le film. L’entreprise a déjà prévu une journée pour les investisseurs le 10 décembre prochain, elle présentera plus en détails ses projets pour la distribution directe aux consommateurs.