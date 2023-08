Devolver Digital va reporter fièrement plusieurs de ses jeux durant un événement Devolver Delayed. Rendez-vous lundi pour découvrir toutes les annonces !

Le studio Devolver Digital s’est fait un nom ces dernières années en tant qu’éditeur ayant une approche pour le moins originale dans le marketing de ses jeux. Pour ce faire, l’entreprise a annoncé tout récemment la tenue d’un événement Devolver Delayed, qui sera, comme elle l’indique fièrement, le “tout premier showcase célébrant des jeux qui passeront courageusement à l’année 2024”.

Il semblerait que Devolver essaie ainsi de faire d’une pierre deux coups : repousser certaines dates de sortie tout en se moquant de tous ces reports de jeux vidéo qui n’en finissent plus et qui semblent aujourd’hui être la norme. Celles et ceux qui sont intéressés pourront suivre l’événement en direct via le stream ci-dessous à partir de 17 h, heure française, le lundi 7 août.

L’éditeur a par ailleurs un certain nombre de jeux très prometteurs actuellement prévus pour les mois à venir. On attend par exemple Skate Story, qui a déjà su scotcher les joueurs avec ses visuels ultra-stylés. Espérons que ce titre ne sera pas reporté à 2024. Il en va de même pour The Plucky Squire, un adorable jeu d’aventure qui demandera aux joueurs de basculer sans cesse entre des environnements en 2D et 3D.

Parmi les autres titres actuellement en fin de développement et prévus pour 2023 au catalogue de Devolver, on pourrait citer le jeu d'”action aventure noir punk et sans concession” Gunbrella. L’éditeur a par ailleurs confirmé que ce jeu n’avait pas été reporté, mais qu’il sera présent durant cet événement. Le sort de jeux comme Wizard with a Gun, The Talos Principle 2 et Pepper Grinder reste encore inconnu. Ceci étant dit, Baby Steps, qui ressemble à une verison 3D de QWOP avec un homme-bébé comme personnage principal, est déjà prévu pour un lancement au début de l’année 2024. Rendez-vous donc lundi !