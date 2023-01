Babyark dévoile un siège auto ultra-moderne pour protéger bébé

Babyark dévoile un siège auto ultra-moderne et résistant avec des matériaux antichoc et une bardée de capteurs pour la sécurité de votre enfant.

Rien n’est plus important sur la route que la sécurité de ceux que vous aimez et transportez, mais l’on ne pourrait pas dire que les technologies de protection des enfants à bord ont grandement évolué. “Si les fonctionnalités de sécurité pour adultes dans les véhicules ont énormément avancé ces dix dernières années, les technologies autour de la sécurité des enfants ont plutôt stagné”, expliquait le fondateur et PDG de Babyark, Shy Mindel. Leur startup veut faire avancer la qualité de la protection des enfants avec un siège auto ultra-moderne et résistant.

“J’ai été surpris d’apprendre que les gens les plus importants dans nos vies, nos vies, reposent dans des sièges de sécurité fabriqués principalement avec du plastique et du polystyrène”, précisait Shy Mindel. “Babyark approche la question de la sécurité via le hardware, à savoir le siège en lui-même, et le software, notamment via des capteurs de sécurité qui communiquent avec l’app. Le résultat est un siège auto qui prend une approche holistique de la sécurité.”

Plutôt que le polystyrène et le plastique, le Babyark est construit avec des matériaux antichoc et utilise une technologie novatrice SafeCoil d’absorption des chocs, qui amortit au maximum l’impact pendant un accident. Dans le cas où le pire des scénarios surviendrait et que le siège se retrouve pris dans un accident, les capteurs connectés enregistrent toutes les données et les transmettent aux premiers secours pour que ceux-ci puissent intervenir au mieux et prendre en charge le plus rapidement possible l’enfant.

Une app mobile dédiée (Android et iOS) rappellera aux parents ce qui peut arriver si l’on oublie un enfant dans la voiture. De plus, le siège lui-même ne s’enclenchera pas dans sa base – qui se fixe sur le siège de la voiture via les points standard de la voiture – s’il n’est pas bien installé. Une LED rouge passera au vert une fois que tout est bon. Le siège est conçu pour accueillir des nouveaux-nés et enfants de 1,8 jusqu’à 30 kg en face à la route et jusqu’à 25 kg en dos à la route. Le Babyark est actuellement disponible en précommande pour le tarif de 990 $. Le prix passera à 1 190 $ à sa sortie officielle cet été.