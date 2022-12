Sécurité de la maison : 4 grosses erreurs fréquentes à ne pas commettre

Avec les technologies modernes, sécuriser son logement n'a jamais été aussi simple. Encore faut-il ne pas commettre d'erreurs dans l'installation.

La sécurité de votre logement est importante. Il y a plus important, évidemment, et il s’agit bien sûr des gens qui vivent à l’intérieur. Un système de sécurité pour la maison peut protéger le logement et ceux qui y vivent en agissant comme un vrai moyen de dissuasion. Une étude de l’Université de Caroline du Nord montre que 83 % des cambrioleurs vérifient la présence d’alarme avant de passer à l’acte, et la plupart indiquent que la présence d’un système de sécurité les fait changer d’avis.

Mais vous ne voudriez pas faire courir le moindre risque à votre maison. Vous pouvez penser que vous avez fait ce qu’il faut pour la protéger, mais il y a des erreurs très communes qui la rendent malheureusement fort vulnérable. Voici ci-dessous les plus grosses erreurs de sécurité à ne pas faire.

1. Ne pas verrouiller les portes ou fenêtres

C’est peut-être évident, mais c’est l’une des pires choses que vous puissiez faire. Laisser portes ou fenêtres ouvertes. On pourrait croire qu’un cambrioleur forcera l’entrée, mais il cherche plutôt la voie la plus facile et celle qui laisse le moins de trace. Rien n’est plus simple que d’entrer par une porte ou une fenêtre ouverte.

Pour empêcher cela, vous pouvez placer une caméra de sécurité à l’extérieur de votre entrée pour donner l’impression que quelqu’un observe. Vous pouvez aussi investir dans un système de capteur qui peut détecter si une porte ou une fenêtre est ouverte. Les serrures connectées peuvent aussi permettre de verrouiller/déverrouiller où que vous soyez et certains systèmes vous alertent lorsqu’une serrure reste ouverte.

2. Cacher les clefs dans des endroits trop évidents

Garder un double de clefs pour les cas où vous perdiez les vôtres ou que des proches aient besoin d’entrer chez vous est très pratique. C’est aussi pratique pour celles et ceux qui voudraient rentrer chez vous sans permission. Placer une clef dans un endroit évident peut permettre à un cambrioleur d’entrer sans souci, et ce, même s’il y a quelqu’un à la maison, augmentant ainsi le danger.

Plutôt que de placer une clef là où tout le monde peut la trouver, envisager des options plus sûres. Mettez-la dans une boîte verrouillée avec un code. Utilisez une serrure qui demande un code PIN. Les serrures connectées peuvent aussi être déverrouillées à distance, pour permettre à quelqu’un d’entrer même lorsque vous êtes loin.

3. Ne pas maintenir ses objets connectés

Les technologies pour la maison connectée nous ont offert nos caméras de sécurité, serrures connectées et autres alarmes. Mais la technologie introduit aussi des points de vulnérabilité pour votre système de sécurité. Et vous pourriez facilement passer à côté en vous disant que le tout fonctionne, tout simplement.

Analysez bien comment vos appareils fonctionnent. Doivent-ils être branchés ou sont-ils sur batterie ? Vérifiez le bon fonctionnement de votre installation après une coupure de courant et consultez régulièrement le niveau de batterie des appareils concernés pour vous assurer qu’ils soient opérationnels. Assurez-vous aussi de garder les logiciels à jour. Si vous ne le faites pas, vous pourriez passer à côté de fonctionnalités, en rendre certaines inutilisables et vous exposer à des failles de cybersécurité.

4. Se reposer sur un suivi par vous-même

Il peut être tentant de se dire que vous pourrez vérifier vos caméras ou répondre aux notifications d’alarme vous-même. Mais il y a raison qui explique pourquoi les sociétés de sécurité offrent des services de surveillance : c’est un travail à temps plein. Votre caméra ou votre alarme peuvent se déclencher pour rien et vous devrez vérifier. Vous pourriez aussi être occupé(e) lorsque votre système détecte une intrusion et vous ne pouvez alors pas vérifier à temps. Il y a des méthodes pour surveiller votre système seul, mais si vous pouvez vous le permettre, envisagez de faire appel à une société spécialisée.

Garder son logement sécurisé est extrêmement important, et vous voulez garder votre maison et votre famille en sécurité. Mais vous ne voudriez pas, ce faisant, augmenter les risques en faisant une erreur de débutant avec votre installation. Assurez-vous donc de ne pas commettre ces quatre-là.