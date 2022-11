Apple Mac : comment trouver les apps qui puisent le plus dans votre batterie

Un Mac, comme n'importe quel ordinateur, a besoin d'énergie pour fonctionner. Les apps puisent dans sa batterie. Comment savoir lesquelles en consomment le plus ?

L’autonomie de votre Mac dépend d’un grand nombre de paramètres, jusqu’à la température ambiante. Une grande partie de la consommation, cependant, est directement liée aux logiciels, et plus précisément aux apps qui tournent sur votre machine. Si vous gardez votre MacBook branché constamment, l’autonomie de la batterie ne vous importe que peu, mais si vous utilisez fréquemment votre Mac loin d’une prise secteur, vous vous en souciez peut-être. Et cela passe par savoir quelles apps consomment le plus d’énergie.

Toutes les apps ne sont pas conçues de la même manière, ce qui signifie qu’elles ne puisent pas de la même manière dans la batterie. Une application de prise de notes n’en utilisera probablement pas autant qu’une app d’édition vidéo, par exemple. Mais plutôt que de jouer aux devinettes, il y a un moyen rapide de voir quelles apps consomment le plus de batterie sur Mac. Voici comment vérifier.

Voir rapidement les apps qui consomment le plus sur Mac

Vous pouvez avoir la liste des applications qui puisent le plus dans la batterie, et cela ne demande qu’un seul et petit clic.

Dans la barre de menu, en haut de l’écran de votre Mac, vous devriez voir une icône batterie en haut à droite. Cliquez sur cette icône batterie pour afficher un petit menu dans lequel les apps dites à “Haute consommation d’énergie” sont listées.

S’il y a une application qui apparaît et que vous ne l’utilisez pas actuellement, fermez-la pour préserver votre autonomie. Pour ce faire, retournez dans votre Dock, faites un clic droit sur l’app en question et cliquez sur Quitter.

Bien évidemment, vous ne pourrez pas faire cela sur votre navigateur web ou une quelconque autre app que vous utilisez tout le temps, mais si l’app en question est juste là, lancée à ne rien faire, il vaut mieux la fermer et la rouvrir quand vous en aurez besoin ou quand vous serez sur secteur. Non seulement, cela permet d’économiser la batterie, mais de faire aussi tourner votre ordinateur plus facilement, surtout si vous avez beaucoup d’applications ouvertes en même temps.