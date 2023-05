Devolver Digital annonce le retour du Devolver Direct avec la mascotte Volvy

Des annonces inédites, des démos jouables et plusieurs surprises sont attendues pour l'édition 2023 du Devolver Direct de l'éditeur américain Devolver Digital.

Exclusivement en numérique sur les plateformes de diffusion en streaming les plus utilisées, Devolver Direct 2023 aura lieu le 8 juin prochain à 23h59 (heure française), soit directement après la conférence d’ouverture du Summer Game Fest 2023 qui se tiendra au YouTube Theater à Inglewood en Californie (États-Unis).

Toujours dans les bons coups pour se moquer de l’industrie vidéoludique quand il ne déniche pas des pépites indépendantes originales et innovantes, l’éditeur américain Devolver Digital a déclaré :

Introduit il y a plus de 30 ans dans son premier jeu solo nommé Field Run, Volvy s’est depuis invité dans plusieurs titres de Devolver comme Hotline Miami, Enter the Gungeon, Gris, My Friend Pedro, Ape Out, Pikuniku ou encore Cult of the Lamb, entre autres noms ronflants qui ont fait la célébrité et la fortune du plus gros des petits éditeurs de jeux vidéo (ou le plus petit des gros éditeurs ? On ne sait plus trop à dire vrai). Pour des générations de joueurs et de joueuses, c’est avec lui que tout a commencé. C’est ZE icône culturelle de l’industrie, plus influente que n’importe quelle Jupiter de la politique ou star de la téléréalité. Rejoignez-nous, aux côtés du créateur original de Volvy Ronathan Trodfield, pour découvrir le futur du jeu vidéo. Oui, encore.