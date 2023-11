Dévoilement du OnePlus 12 avec Snapdragon 8 Gen 3 en Chine le 5 Décembre

L'annonce du lancement mondial sera faite prochainement. Restez attentifs !

Tl;dr OnePlus lance nouveau flagship pour son 10ᵉ anniversaire.

L’aspect visuel du OnePlus 12 rappelle son prédécesseur.

Le OnePlus 12 disposera d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Le OnePlus 12 sera lancé globalement le 15 décembre.

Le fleuron de la technologie mobile chinoise, OnePlus, célèbre une décennie d’existence en dévoilant son tout dernier smartphone, le OnePlus 12. Cette annonce, qui coïncide avec l’approche de son dixième anniversaire en décembre, a été faite en grande pompe lors d’un événement à Shenzhen, Chine.

Design du OnePlus 12

Selon les informations disponibles sur le site officiel de la marque en Chine, cette nouvelle édition porte une “ressemblance frappante” avec son prédécesseur. La principale différence réside dans la couleur de l’îlot de la caméra qui correspond maintenant à celle du corps du téléphone. Un choix esthétique qui n’est pas sans rappeler le Ace 2 Pro.

Des spécifications techniques avancées

Parmi les spécifications techniques dévoilées, on peut citer un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et un tout nouveau capteur Sony LYT-808. Ce dernier équipe la caméra principale de 50 mégapixels et la caméra téléobjectif périscopique de 64 mégapixels. Comme d’habitude, ces deux caméras ont été optimisées par la prestigieuse marque Hasselblad.

D’autres fonctionnalités notables comprennent un écran 2K, une optimisation tactile sous la pluie – une caractéristique héritée du Ace 2 Pro – et la possibilité de recharge sans fil.

Un lancement mondial à venir

Pour les consommateurs hors de Chine, l’attente ne sera pas longue. OnePlus a annoncé à Engadget que la date de lancement mondial sera dévoilée le 15 décembre. D’ici là, restez à l’écoute pour plus de développements.