DESOLATIUM : une aventure graphique point-and-click

Le studio espagnol Superlumen explore les récits sombres du romancier H.P. Lovecraft avec DESOLATIUM.

Inspiré du monde obsédant et énigmatique du mythe de Cthulhu de H.P. Lovecraft, DESOLATIUM plonge les joueurs dans une dimension où ils rencontreront des êtres d’un autre monde, des cultes mystérieux, des meurtres rituels et des révélations terrifiantes. Au fur et à mesure de leur périple dans cette aventure graphique point-and-click, ils se retrouveront empêtrés dans une tapisserie d’horreur cosmique qui mettra leur santé mentale à rude épreuve et les obligera à s’interroger sur la nature même de l’existence.

Un trailer pour DESOLATIUM

DESOLATIUM est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et Nintendo Switch. A noter que la version PC (Steam) sortira dans le courant de l’année.

Superlumen précise :

Incarnez quatre personnages différents et découvrez un royaume regorgeant d’entités surnaturelles basées sur les mythes lovecraftiens. Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, les joueurs influencent le cours des événements par chacun de leurs choix, ce qui leur permet d’empêcher d’autres meurtres ou d’éviter la fin du monde, parmi d’autres dénouements possibles. Malgré ses mécanismes simples de point-and-click, DESOLATIUM offre une expérience unique et immersive de l’horreur grâce à ses niveaux élégants et complexes inspirés du monde réel. Son atmosphère sinistre est encore renforcée par une partition musicale exceptionnelle.