Des indices suggèrent le retour d’une communauté détruite de The Walking Dead

Dans "The Walking Dead: The Ones Who Live", un élément crucial de l'intrigue suggère qu'une communauté de The Walking Dead, qu'on croyait perdue à jamais, pourrait renaître. Cela pourrait-il changer le cours de l'histoire ?

Un retour inattendu dans The Walking Dead: The Ones Who Live

Un rebondissement important dans le deuxième épisode de The Walking Dead: The Ones Who Live suggère qu’une communauté de The Walking Dead autrefois considérée comme perdue pourrait faire son grand retour. La franchise a connu une longue liste de tragédies, dont l’élimination de colonies entières.

La menace de la République Civique

La malveillance de la République Civique (CRM), très présente dans Fear the Walking Dead et The Walking Dead: The World Beyond, est une cause fréquente de ces tragédies. Dans le deuxième épisode de The Walking Dead: The Ones Who Live, Michonne et son nouveau groupe de survivants ont été attaqués par un hélicoptère de la CRM, ce qui a renforcé leur haine envers cette organisation.

L’espoir d’Omaha

L’épisode 2 de The Ones Who Live donne espoir à l’idée qu’Omaha, une communauté de plus de 100 000 personnes détruite par la CRM, n’est pas complètement disparue. Bien que la survie ait nécessité un grand effort, Michonne et un certain Nat ont survécu à l’attaque de la CRM, ce qui laisse penser que d’autres habitants d’Omaha ont pu échapper à la CRM.

Un impact significatif sur l’histoire de Rick et Michonne

La révélation de survivants d’Omaha pourrait avoir un impact majeur sur l’histoire de Rick et Michonne. Actuellement, ils semblent dépassés par la CRM, la force la plus puissante du monde de The Walking Dead. Si la CRM n’a pas éliminé tous ses ennemis potentiels, elle pourrait avoir involontairement créé une ressource précieuse pour les héros de The Walking Dead: The Ones Who Live.