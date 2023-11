Dernière chance de voir ces 2 blockbusters SF sur Netflix avant leur disparition !

Chaque mois, Netflix renouvelle son catalogue, ajoutant de nouvelles pépites, mais disant aussi adieu à certains contenus. Ainsi, deux films de science-fiction qui ont fait un tabac au box-office seront retirés de la plateforme à la fin du mois. Quels seront les prochains ajouts passionnants ?

Netflix : Un vent de renouveau souffle en novembre

Chaque mois, c’est le même ballet chez Netflix. Le géant du streaming renouvelle son catalogue, accueillant de nouvelles productions tout en faisant ses adieux à d’autres. Pour le mois de novembre, de grands changements sont à prévoir.

Arrivées notoires et départs marquants

Parmi les ajouts prévus, on note l’arrivée de la dernière saison de The Crown, la nouvelle série Scott Pilgrim, le dernier film de David Fincher et Nope de Jordan Peele. De quoi garantir de longues soirées canapé aux abonnés. Mais ces nouveautés ne viennent pas sans un prix. En effet, certains films célèbres devront quitter la plateforme, comme des opus de ‘Spider-Man’, les Stuart Little 2 et 3, Shooter – Tireur d’élite et Taxi Driver.

Les Transformers prennent leur envol

Plus particulièrement, les amateurs de films de SF auront à dire au revoir à deux films de la saga Transformers. À partir du 30 novembre, il ne sera plus possible de regarder Transformers 2 : La revanche et Transformers 3 : La face cachée de la Lune sur la plateforme. Des films qui, bien qu’ils ne soient pas les plus intellectuels, ont su divertir par leur mise en scène impressionnante et leurs effets spéciaux convaincants.

Une saga à trous

Cependant, tout n’est pas perdu pour les fans de la saga. Malgré le départ des deuxième et troisième opus, d’autres films de la série resteront disponibles sur Netflix, dont Transformers, Transformers 4 : L’âge de l’extinction, Transformers : The Last Knight et Bumblebee.