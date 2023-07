Robosen dévoile un magnifique nouveau robot Transformers, Grimlock. Un superbe objet de collection pour les fans de la première heure.

Robosen dévoile un nouveau robot Transformers capable de se transformer tout seul. Après un Optimuse Prime de toute beauté en 2021, l’entreprise a jeté son dévolu sur Grimlock, le leader des Dinobots, alliés des Autobots, qui peut se changer T-Rex mécanique. Mais il faudra débourser 1 499 $ (tarif précommande) ou 1 699 $ pour se l’offrir.

Robosen dévoile un magnifique nouveau robot Transformers, Grimlock

Ce Grimlock mesure environ 40 cm. Robosen le décrit comme “l’incarnation de l’auto-conversion” tout en qualifiant son produit de “premier robot bipède marchant double-forme au monde”. L’Optimus Prime marchait en tant que robot, mais roulait sous sa forme de camion. Selon le fabricant, le Grimlock utilise pas moins de 85 micropuces, 34 servomoteurs haute-précision, des capteurs IMU six axes pour l’équilibre, une “technologie de puce SoC avancée” ainsi qu’un “système d’exploitation robot complet”.

Le Grimlock est basé sur la version Transformers G1, lancée en 1985. Il est aussi livré avec l’épée Energon originale, le lance-roquettes et divers accessoires. Robosen et Hasbro ont même ressuscité la voix originale de la série animée G1, celle de Gregg Berger, aujourd’hui âgé de 72 ans, pour enregistrer les “plus de 150 répliques audio originales Transformers Generation 1” pour ce jouet. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Grimlock était connu pour ses répliques très simples, dont “Me Grimlock !”

Un superbe objet de collection pour les fans de la première heure

Mieux encore, il est possible de contrôler le robot avec votre voix. L’appareil reconnaît pas moins de 42 commandes vocales, pour initier la transformation, le faire marcher et réaliser des “mouvements épatants”. Vous pouvez aussi créer de nouvelles poses et actions via les quatre modes de programmation (par blocs, manuel, voix ou ordinateur). Et vous pouvez aussi l’associer au robot Optimus Prime à 699 $ pour les regarder rejouer certaines scènes cultes.

Le robot Grimlock est disponible en précommande sur Robosen et Hasbro. Les livraisons sont attendues pour la fin de l’automne.