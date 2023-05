Hasbro Twister Air : quand la réalité augmentée s’attaque à un grand classique du jeu

Avec Hasbro Twister Air, la réalité augmentée s'invite dans ce jeu culte. Le jeu devrait être disponible dans le courant de l'été.

Tout le monde connait le jeu Twister. À deux, trois ou davantage, il s’agit de poser ses mains et ses pieds sur les points des couleurs demandés, avec des instructions qui deviennent toujours plus folles. Main droite rouge. Pied gauche vert. Répétez jusqu’à ce que tout le monde s’écroulent parterre, hilares. Aujourd’hui, Hasbro change la donne : Twister Air est une variante du jeu culte, en réalité augmentée, avec de la musique, sans tapis et en limitant nettement les risques de chute. Et vous pouvez jouer seul(e).

Pour être plus précis, Twister Air est une version du jeu qui se joue debout et qui utilise la caméra d’un smartphone ou d’une tablette pour suivre les mouvements des joueurs, leur demandant de faire correspondre leurs poignets et chevilles Twister Air avec les ronds colorés sur l’écran de l’appareil. Le jeu est livré avec 8 bracelets de couleur (poignet et cheville, donc), mais les utilisateurs doivent télécharger l’app Android ou iOS, gratuite, pour jouer.

Au premier abord, on pourrait se dire que le jeu ressemble davantage à Dance Central qu’au Twister original. Les joueurs accumulent des points en prenant et tenant des poses tout à fait étranges, et ils doivent faire cela en écoutant l’une des 16 pistes musicales incluses, parmi lesquelles une toute nouvelle chanson originale intitulée “Twist in the air”. Cela ne devrait être une surprise pour quiconque a grandi avec les publicités du jeu : celles-ci reprenaient les codes de leur époque : années 1960, années 1980, années 1990 et même les années 2010.

Le plus grand écart avec le jeu original reste cependant le nombre de joueurs. En effet, Twister Air ne peut être joué qu’en solo ou à deux. Vous ne pourrez donc pas vous écrouler sur vos joyeux partenaires avec cette version en réalité augmentée. L’occasion rêvée pour ressortir la version originale !

Twister Air devrait être disponible à la vente dans le courant de l’été.