Sonos ne permettra bientôt plus de lire des fichiers locaux sur Android, une fonctionnalité qui avait disparu d'iOS depuis 2019.

Sonos mettra bientôt fin à la fonctionnalité permettant aux utilisateurs de lire des fichiers stockés localement sur leurs appareils Android directement sur leurs enceintes. “Avec l’arrivée de nouvelles versions des systèmes d’exploitation, la manière de partager l’information entre les appareils peut parfois changer, et cette fonctionnalité ne sera plus compatible avec les nouvelles versions du système d’exploitation Android”, pouvait-on lire dans un post de blog de Sonos. Ce changement prendra effet à compter du 23 mai. L’entreprise avait mis fin à cette même option sur iOS en 2019.

Sonos ne permettra bientôt plus de lire des fichiers locaux sur Android

Il y a cependant d’autres alternatives pour lire des fichiers stockés sur vos appareils Android sur des enceintes Sonos, le Bluetooth étant probablement la plus simple. Vous pouvez aussi envoyer vos fichiers sur un NAS sur votre réseau ou un autre service de streaming compatible. Sonos prend en charge les fichiers envoyés par les utilisateurs sur Apple Music, YouTube Music, Deezer et Plex. D’un autre côté, si vous n’avez aucun souci avec les méthodes old school, les récentes Sonos Era 100 et Era 300 disposent d’une entrée ligne.

Une fonctionnalité qui avait disparu d’iOS depuis 2019

Bien que plusieurs de ces méthodes soient très simples d’utilisation, faire disparaître la fonction “Sur cet appareil” sur Android supprime l’une des nombreuses options de lecture de l’app Sonos, la rendant un peu moins vitale pour tous vos besoins audio. Cependant, c’est peut-être la popularité des services de streaming qui a conduit à une grande baisse d’utilisation de cette fonctionnalité.

Il semble plausible de penser que Sonos a pris la décision de mettre fin à cette fonction pour des raisons de compatibilité, mais, comme The Verge le précise, Google et Sonos sont actuellement en pleine bataille juridique au sujet d’une possible violation de brevet. Mais cette annonce n’est peut-être qu’une coïncidence dans la mesure où cette bataille dure depuis plusieurs années.