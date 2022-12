Bientôt des enceintes connectées Sonos compatibles Wi-Fi 6 ?

Sonos préparerait de nouvelles enceintes connectées compatibles Wi-Fi 6. Voilà qui devrait encore simplifier la vie des amateurs de musique.

Sonos n’a encore jamais utilisé le Wi-Fi 6 dans ses produits, mais une enceinte connectée dotée de cette fonctionnalité vient tout juste de passer la FCC, comme le rapporte Zatz Not Funny! Baptisée S39, cette enceinte disposerait aussi d’une prise en charge complète du Bluetooth, ce qui pourrait lui permettre d’être utilisée pour du streaming audio en plus du Bluetooth LE normalement utilisé pour l’appairage Wi-Fi. Un autre produit, répondant au nom de code S41, serait aussi apparu dans un dossier réglementaire au Canada.

Le modèle S39 pourrait être un successeur à l’enceinte Sonos One de deuxième génération commercialisée en 2019. Ces deux appareils pourraient être les premiers produits de la très attendue gamme Optimo d’enceintes haut de gamme annoncée par The Verge il y a quelques mois. L’enceinte Optimo 2 – très probablement une remplaçante à la Sonos Five – devrait prendre en charge le streaming via Wi-Fi et Bluetooth. Une information qui corrobore ce qui est renseigné dans le dossier déposé à la FCC. L’appareil pourrait aussi disposer d’un port USB-C, ce qui n’est pas fréquent dans le catalogue des enceintes connectées de Sonos.

Les Wi-Fi 6 et 6E offrent des débits bien plus confortables, ce qui est une très bonne chose pour le streaming, particulièrement si vous utilisez plusieurs enceintes au quotidien. Le Bluetooth, quant à lui, permet de lire votre musique directement depuis un smartphone ou un autre appareil. Jusqu’à présent, le streaming via Bluetooth n’était proposé que sur les enceintes portables de la marque.

À ce stade, tant que les produits n’ont pas été officialisés, tout ceci n’est encore que pure spéculation, mais étant donné les autorisations délivrées par la FCC, ceux-ci pourraient arriver très bientôt. Encore un peu de patience !