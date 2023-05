Spacetop est un “ordinateur portable en réalité augmentée” pour le travail nomade à distance

Spacetop ets un "ordinateur portable en réalité augmentée" pour le travail nomade à distance. Pas encore de date de sortie ni de tarif public cependant.

La société Sightful, spécialisée dans les interactions humain-ordinateur, commercialise son premier produit, Spacetop. Il s’agit d’un “ordinateur portable en réalité augmentée“, sans écran, capable de projeter sur un écran virtuel de 100 pouces. L’ordinateur, si on peut l’appeler ainsi, est composé d’une unité centrale et d’un clavier full-size avec une paire de lunettes NReal. Les lunettes permettent de visualiser directement l’OS juste devant ses yeux, où que soit l’utilisateur, tout en rendant le contenu parfaitement invisible aux autres.

En ce qui concerne les spécifications de la bête, Spacetop est propulsé par un Snapdragon 865 avec un GPU Adreno 650, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce qui le place à hauteur de nombre de smartphones déjà capables de fonctionner avec des lunettes de réalité augmentée. Ceci étant dit, l’appareil n’a pas la compacité et la légèreté d’un smartphone, avec des dimensions de 4 x 27 x 22 centimètres pour 1,5 kg sur la balance. Dans la lignée d’un ordinateur portable classique, finalement.

Sightful veut ici clairement proposer un hybride parfait pour le travail depuis la maison, ou n’importe où. “Les ordinateurs portables sont la pièce centrale du quotidien de nos vies professionnelles, mais la technologie n’a pas évolué avec le travail moderne de n’importe où, les questions de confidentialité et la mentalité du ‘guerrier de la route’. Dans le même temps, la réalité augmentée a un énorme potentiel, mais elle n’a pas encore véritablement trouvé de cas pratique d’utilisation”, déclare Tamir Berliner, cofondateur de Sightful, ancien de Leap Motion et Primesense. “Nous sommes au moment parfait pour un changement de paradigme significatif d’un appareil que nous connaissons parfaitement et que nous adorons tout autant.”

À l’heure actuelle, Spacetop n’est disponible à l’achat qu’après de 1 000 curieux, via un programme de participation dédié. À ce stade, nous n’avons malheureusement aucune information quant au tarif d’une telle machine, ni à sa date de sortie, mais voilà assurément un projet digne d’intérêt. Et si le succès est au rendez-vous, voilà qui pourrait (re)lancer la réalité augmentée.