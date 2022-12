Optimus Prime de Robosen arrive en France !

La saga Transformers revient en cette fin d’année pour nous faire rêver grâce à Robosen. Ils ont réussi à donner vie à Optimus Prime ! Autobots rassemblement !

Après avoir été dévoilé en janvier dernier, Optimus Prime est enfin disponible en France sur le site officiel de Robosen ! Ce robot reprend la forme du célèbre Transformers. Il passe du mode camion au mode robot en un clin d’œil grâce à ses 27 servomoteurs qui lui permettent de réaliser de nombreuses actions. D’ailleurs, Robosen l’a doté d’un contrôle vocal qui s’active en disant « Hey Optimus Prime », mais également d’un contrôle via une application iOS/Android pour le piloter et débloquer des récompenses liées à la saga. Il est également programmable si vous voulez aller encore plus loin.

Dans la boîte, on retrouvera 2 accessoires : une hache et un fusil (qui s’allume). Un câble USB est également fourni pour pouvoir le programmer sur votre ordinateur. La remorque quant à elle, sera disponible un peu plus tard en 2023.

Pour revenir sur l’application, on peut piloter le robot mais aussi télécharger des nouvelles actions qui lui permettront par exemple de jouer de la guitare ou faire des abdos. On pourra également le filmer pendant ses mouvements.





Un mode mission permet de prendre en main de manière ludique la programmation du robot. C’est via ce mode qu’on débloquera des thèmes sonores issues des films. Le passage du mode camion à robot avec les bruits des films est tellement bien !

Sur la partie contrôle vocal, le robot ne comprends pour l’instant que l’anglais et c’est dans l’application (traduite en 6 langues dont le français) qu’on retrouvera les différentes phrases qu’on pourra dire à Optimus. Il faudra d’ailleurs déconnecter le robot du Bluetooth pour pouvoir lui parler.





L’autonomie n’est pas forcément grande, mais avec 2h de batterie, vous aurez de quoi faire.

Passons aux choses qui fâchent, le prix du Optimus Prime de Robosen est de 999 euros. Il se destine plutôt à des adolescents ou des adultes fans de la saga. Il est à la limite de la frontière entre objet de collection et jouet. On en prendra donc un très grand soin…

Un Pop-up store aux 4 Temps pour découvrir Optimus Prime

Robosen va animer un corner au sein du centre commercial les 4 Temps à la Défense pendant 3 mois, mais également au Printemps Haussmann et au Manga Story, afin que vous puissiez le découvrir et jouer avec avant de peut-être craquer pour les fêtes de fin d’année ?

Informations pratiques :

Adresse : 15 Parvis de La Défense, 92092 Puteaux

Horaires : de 10h à 20h à partir du 8 décembre jusqu’au 28 février 2023

Un nouveau film qui signe le retour des Transformers

Pour finir, sachez que la saga va aussi revenir dans les salles obscures après 5 ans sans nouvelles… Transformers : Rise of the beasts, sortira le 7 juin 2023 au cinéma. Le film sera réalisé par Steven Caple Jr., avec Anthony Ramos et Dominique Fishback en têtes d’affiche.