Boston Dynamics envoie Atlas à la maison de retraite pour robots

Après 11 ans de bons et loyaux services, le robot humanoïde prend sa retraite.

Tl;dr Boston Dynamics retire son robot humanoïde Atlas après 11 ans.

Atlas a été conçu pour des missions de recherche et de sauvetage.

Le robot est devenu une star grâce à ses prouesses de danse et d’agilité.

Boston Dynamics possède d’autres robots commercialisés et ne semble pas abandonner le robotique humanoïde.

Adieu à Atlas, le robot humanoïde

Après une décennie d’innovations technologiques, le célèbre robot humanoïde Atlas se retire. Mis au point par Boston Dynamics, une entreprise américaine spécialisée dans la robotique, Atlas a été ” conçu en pensant aux missions de recherche et de sauvetage, avec l’idée qu’il pourrait entrer dans des zones dangereuses pour l’homme afin d’exécuter une variété de tâches “.

Des prouesses impressionnantes

Au-delà de son utilité initiale, Atlas a captivé le monde entier par ses prouesses incroyables. Ses mouvements de danse fluides et ses exploits de force, d’agilité et d’équilibre ont considérablement contribué à sa popularité. ” Pendant près d’une décennie, Atlas a stimulé notre imagination, inspiré les prochaines générations de roboticiens et surmonté des obstacles techniques dans le domaine “, peut-on lire dans la description de la vidéo d’adieu de Boston Dynamics.

Une retraite, mais pas la fin

Le départ d’Atlas ne signifie pas la fin de la robotique humanoïde pour Boston Dynamics. L’entreprise possède dans sa gamme d’autres robots commercialement réussis comme Spot. Le message sous-entend que ” ce n’est probablement pas la fin de la ligne pour les robots humanoïdes de l’entreprise “. Ainsi, même si Atlas se dirige vers “une maison de retraite pour robots où il pourrait chercher un partenaire de danse le mercredi après-midi”, il est clair que Boston Dynamics n’a pas fini d’explorer et de repousser les limites de la robotique.